Сьогодні, 4 березня, у світі відзначають свято Холі, що символізує перемогу світла над темрявою та прихід весни.

Всесвітній день інженерії нагадує про роль технічних рішень у розвитку суспільства, а Всесвітній день боротьби з ожирінням і Всесвітній день проти сексуальної експлуатації привертають увагу до важливих соціальних проблем.

Міжнародний день ігрових майстрів, що також припадає на цю дату, вшановує творців настільних і рольових ігор.

Зараз дивляться

День народження мікрофона пов’язаний із патентом Еміля Берлінера 1877 року, а День боротьби з поганим обслуговуванням підкреслює значення якісного сервісу в сучасному світі.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 4 березня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять преподобного Герасима Йорданського. Святий жив у V столітті та прославився суворим аскетичним життям у пустелі біля річки Йордан.

За переказами, Герасим заснував монастир і встановив для ченців строгий устав. Його ім’я пов’язують із легендою про лева, якому святий допоміг витягти з лапи тернову колючку.

Вдячний звір залишився поруч із ним, ставши символом лагідності та сили віри. Саме тому на іконах преподобного часто зображають із левом.

Існує також переказ, що поблизу обителі святого Свята Родина знаходила прихисток під час втечі від переслідувань царя Ірода. На місці цієї події згодом збудували підземну каплицю.

Хто святкує день ангела 4 березня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків та Уляна.

Не забудьте привітати рідних та друзів, що носять ці імена із днем ангела.

Що не можна робити 4 березня 2026 року

Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.

Позичати гроші або брати в борг – за повір’ям, це може призвести до фінансових труднощів упродовж року.

Ігнорувати прохання про допомогу від нужденних.

Легковажно ставитися до здоров’я – вважалося, що хвороба цього дня може затягнутися.

Дивитися вночі на зірки, що падають.

Що можна робити сьогодні

У народній традиції цей день пов’язували з підготовкою до весни. Господині пекли печиво у формі пташок і частували рідних та сусідів. Вважалося, що добро, зроблене 4 березня, повернеться сторицею.

Селяни проводили символічні обряди на врожай: виносили на подвір’я снопи жита, пшениці та вівса й залишали до ранку. За кількістю інею визначали, яка культура дасть кращий урожай.

Народні прикмети на 4 березня 2026 року

Багато снігу на землі – врожай буде пізнім.

Ясний і сонячний день – рік буде сприятливим для польових робіт.

Сонце пригріває – до раннього літа.

Річки розлилися – невдовзі прийде тепло.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.