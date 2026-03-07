Сегодня, 7 марта, в мире отмечают День рождения телефонного аппарата, День энергии растений и День быть услышанным.

По церковному календарю в этот день чтят память священномучеников, которые в Херсонесе были епископами. Кроме того, на эту дату приходится Поминальная суббота второй седмицы святой Четыредесятницы.

Факты ICTV собрали главные сведения о дате 7 марта – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 7 марта 2026 года

7 марта верующие чтят память священномучеников Ефрема, Василия, Евгения, Элпидия, Агафодора, Эферия и Капитона — епископов Херсонеса Таврического (ныне территория Крыма).

В разное время они возглавляли христианские общины города, который тогда оставался преимущественно языческим. Несмотря на преследования, святые проповедовали веру и укрепляли христианскую традицию в регионе.

Их мученическая смерть стала важной страницей в истории Херсонеса, который впоследствии стал духовным центром. Именно здесь в 988 году принял крещение князь Владимир.

В этом году на 7 марта также приходится Поминальная суббота второй седмицы святой Четыредесятницы — день, посвященный молитве за умерших родственников и знакомых и посещению кладбищ.

Кто празднует день ангела 7 марта 2026 года

В этот день именины отмечают Василий, Евгений, Нестор, Николай, Павел, Антонина, Анна, Екатерина, Мария, Надежда, Оксана.

Что нельзя делать 7 марта 2026 года

Скучать, сплетничать и поддаваться негативным мыслям.

Выяснять отношения — конфликты могут затянуться надолго.

Пересаживать цветы и сажать саженцы — считается, что растения могут не прижиться.

Планировать важные дела и принимать судьбоносные решения.

Злоупотреблять алкоголем.

Начинать лечебные процедуры без острой необходимости.

Что можно делать сегодня

Этот день стоит посвятить молитве, внутреннему очищению и добрым делам. Хорошо помогать нуждающимся, проводить время с семьей, заниматься спокойными делами.

Астрологи отмечают, что Луна находится в знаке Весов. Это способствует гармонии, дипломатии и примирению. В такие дни легче находить компромиссы, налаживать отношения, проводить переговоры.

В то же время Весы добавляют нерешительности, поэтому серьезные решения лучше отложить. Зато можно уделить внимание общению, поиску баланса и наведению порядка в делах.

Народные приметы на 7 марта 2026 года

Пасмурный день — к заморозкам.

Южный ветер — к весенней засухе.

Облака быстро плывут высоко в небе — к хорошей погоде.

Прилетели жаворонки — весна будет теплой.

