Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають День народження телефонного апарата, День енергії рослин та День бути почутим.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять священномучеників, що в Херсонесі були єпископами. Крім того, на цю дату припадає Поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці.

Факти ICTV зібрали головні відомості про дату 7 березня — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 7 березня 2026 року

7 березня віряни вшановують пам’ять священномучеників Єфрема, Василя, Євгена, Елпідія, Агафодора, Еферія та Капітона — єпископів Херсонеса Таврійського (нині територія Криму).

У різний час вони очолювали християнські громади міста, яке тоді залишалося переважно язичницьким. Попри переслідування, святі проповідували віру та зміцнювали християнську традицію в регіоні.

Їхня мученицька смерть стала важливою сторінкою в історії Херсонеса, який згодом став духовним центром. Саме тут у 988 році прийняв хрещення князь Володимир.

Цього року на 7 березня також припадає Поминальна субота другої седмиці святої Чотиридесятниці — день, присвячений молитві за померлих родичів і знайомих та відвідуванню кладовищ.

Хто святкує день ангела 7 березня 2026 року

Цього дня іменини відзначають Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана.

Що не можна робити 7 березня 2026 року

Сумувати, пліткувати та піддаватися негативним думкам.

З’ясовувати стосунки — конфлікти можуть затягнутися надовго.

Пересаджувати квіти та садити саджанці — вважається, що рослини можуть не прижитися.

Планувати важливі справи та ухвалювати доленосні рішення.

Зловживати алкоголем.

Розпочинати лікувальні процедури без нагальної потреби.

Що можна робити сьогодні

Цей день варто присвятити молитві, внутрішньому очищенню та добрим справам. Добре допомагати нужденним, проводити час із родиною, займатися спокійними справами.

Астрологи зазначають, що Місяць перебуває у знаку Терезів. Це сприяє гармонії, дипломатії та примиренню. У такі дні легше знаходити компроміси, налагоджувати стосунки, проводити переговори.

Водночас Терези додають нерішучості, тому серйозні рішення краще відкласти. Натомість можна приділити увагу спілкуванню, пошуку балансу та наведення ладу у справах.

Народні прикмети на 7 березня 2026 року

Похмурий день — до заморозків.

Південний вітер — до весняної посухи.

Хмари швидко пливуть високо в небі — до гарної погоди.

Прилетіли жайворонки — весна буде теплою.

