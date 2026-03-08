Какой праздник 8 марта 2026 года и с кем нужно ограничить контакты
Сегодня, 8 марта, в мире отмечают Международный женский день, Международный день женщин-пивоваров и необычный праздник под названием День Будь плохим, который поощряет людей откровенно выражать свою позицию и отстаивать собственные границы.
Верующие в этот день чтят святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.
Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – узнаем все о праздниках, что можно и нельзя делать, народных приметах и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 8 марта 2026 года
- Какой сегодня, 8 марта 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 8 марта 2026 года
- Что нельзя делать 8 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 8 марта 2026 года
Православная церковь чтит память преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.
Святой Феофилакт жил в IX веке и был епископом в городе Никомедия (ныне Измит в Турции). В жизнеописаниях упоминается, что он особенно заботился о нуждающихся – помогал бедным, опекал сирот, вдов и людей, нуждавшихся в поддержке.
По преданию, Феофилакт всегда носил с собой полотенце. Им он омывал и перевязывал раны больных и нуждающихся, которых встречал.
Святой также стал известен как защитник почитания икон в период иконоборческих споров. Из-за своей позиции он попал в немилость императора Льва V Армянина и был сослан в изгнание в Карию, где прожил много лет и там умер.
Какой сегодня, 8 марта 2026 года, день в Украине
8 марта отмечают Международный женский день. Его история связана с движением за права женщин и борьбой за равные возможности в обществе.
Постепенно во многих странах праздник приобрел символическое значение – как напоминание о необходимости гендерного равенства, противодействия дискриминации и поддержки женщин в различных сферах жизни.
Кто празднует день ангела 8 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Афанасий, Владимир и Иван.
Не забудьте поздравить знакомых с днем ангела и пожелать им мира, здоровья и Божьей защиты.
Что нельзя делать 8 марта 2026 года
- Поддаваться злости, зависти и желанию мести.
- Вступать в конфликты и ссоры.
- Активно общаться с незнакомыми людьми.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем.
- Заниматься изнурительными физическими тренировками.
- Принимать важные решения под влиянием эмоций.
Что можно делать сегодня
Этот день подходит для спокойного самоанализа и внутренней очистки.
Хорошо уделить время молитве или духовным размышлениям, вспомнить собственные ошибки и попытаться их исправить. Благоприятно также навести порядок в доме – очищение пространства символизирует обновление мыслей и настроения.
Полезно провести время в одиночестве или в кругу самых близких людей, ограничив лишние контакты.
Народные приметы на 8 марта 2026 года
- Увидеть паука – к ранней весне.
- Туман в этот день – лето будет дождливым.
- Лед на водоемах – рыбакам весной не повезет с уловом.
- Воробьи начинают вьют гнезда – сильных морозов больше не будет.
- Если сорока ищет убежище возле жилья – ждите холода, если летит в лес – потеплеет.