Сегодня, 8 марта, в мире отмечают Международный женский день, Международный день женщин-пивоваров и необычный праздник под названием День Будь плохим, который поощряет людей откровенно выражать свою позицию и отстаивать собственные границы.

Верующие в этот день чтят святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня – узнаем все о праздниках, что можно и нельзя делать, народных приметах и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 8 марта 2026 года

Православная церковь чтит память преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.

Святой Феофилакт жил в IX веке и был епископом в городе Никомедия (ныне Измит в Турции). В жизнеописаниях упоминается, что он особенно заботился о нуждающихся – помогал бедным, опекал сирот, вдов и людей, нуждавшихся в поддержке.

По преданию, Феофилакт всегда носил с собой полотенце. Им он омывал и перевязывал раны больных и нуждающихся, которых встречал.

Святой также стал известен как защитник почитания икон в период иконоборческих споров. Из-за своей позиции он попал в немилость императора Льва V Армянина и был сослан в изгнание в Карию, где прожил много лет и там умер.

Какой сегодня, 8 марта 2026 года, день в Украине

8 марта отмечают Международный женский день. Его история связана с движением за права женщин и борьбой за равные возможности в обществе.

Постепенно во многих странах праздник приобрел символическое значение – как напоминание о необходимости гендерного равенства, противодействия дискриминации и поддержки женщин в различных сферах жизни.

Кто празднует день ангела 8 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Афанасий, Владимир и Иван.

Не забудьте поздравить знакомых с днем ангела и пожелать им мира, здоровья и Божьей защиты.

Что нельзя делать 8 марта 2026 года

Поддаваться злости, зависти и желанию мести.

Вступать в конфликты и ссоры.

Активно общаться с незнакомыми людьми.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Заниматься изнурительными физическими тренировками.

Принимать важные решения под влиянием эмоций.

Что можно делать сегодня

Этот день подходит для спокойного самоанализа и внутренней очистки.

Хорошо уделить время молитве или духовным размышлениям, вспомнить собственные ошибки и попытаться их исправить. Благоприятно также навести порядок в доме – очищение пространства символизирует обновление мыслей и настроения.

Полезно провести время в одиночестве или в кругу самых близких людей, ограничив лишние контакты.

Народные приметы на 8 марта 2026 года

Увидеть паука – к ранней весне.

Туман в этот день – лето будет дождливым.

Лед на водоемах – рыбакам весной не повезет с уловом.

Воробьи начинают вьют гнезда – сильных морозов больше не будет.

Если сорока ищет убежище возле жилья – ждите холода, если летит в лес – потеплеет.

