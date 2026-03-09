Тарас Шевченко — одна из самых известных фигур украинской истории. Его знают как поэта, художника и символ украинской культуры.

Однако даже сегодня существует немало малоизвестных фактов о Шевченко, которые раскрывают его как живого человека со сложной судьбой, увлечениями и неожиданными чертами характера.

Ко дню рождения Кобзаря Факты ICTV собрали интересные факты о Тарасе Шевченко — от детства в крепостной семье до взрослой жизни, когда он стал известным художником и одновременно пережил ссылку и запрет писать.

Интересные факты о Тарасе Шевченко с детства

Будущий поэт родился 9 марта 1814 года в селе Моринцы на Черкасщине в семье крепостных помещика Василия Энгельгардта. Детство Шевченко было тяжелым и полным потерь.

По семейным преданиям, предки Тараса Шевченко происходили из казацкого рода. Вспоминают, что его прадед Андрей Безродный был выходцем из низового казачества, который после Запорожской Сечи поселился в Кереловке (ныне село Шевченково в Черкасской области). Именно там впоследствии сформировалась семья Шевченко.

Его мать Екатерина умерла, когда мальчику было девять лет, а уже через два года умер и отец. Перед смертью отец якобы сказал, что из Тараса “будет либо что-то очень хорошее, либо большой лентяй”.

После смерти родителей мальчик жил у родственников и с детства должен был работать. В то же время он очень рано проявил талант к рисованию. По воспоминаниям современников, юный Шевченко пытался копировать иконы и церковные росписи и искал мастеров, которые могли бы научить его рисовать.

Именно в детстве он впервые начал зарабатывать деньги. Будущий поэт помогал дьяку в церкви – читал псалмы и иногда отпевал умерших, за что получал небольшое вознаграждение.

Еще один интересный факт о Тарасе Шевченко из детства – он мечтал увидеть мир. В своих воспоминаниях поэт писал, что когда-то решил пойти “искать железные столбы, на которых держится небо”, потому что так представлял себе край света.

Малоизвестные факты о Шевченко во взрослой жизни

Шевченко был не только гениальным поэтом, но и талантливым художником. В 1838 году его выкупили из крепостных благодаря усилиям круга деятелей искусства и интеллектуалов.

Среди тех, кто помог собрать средства для его освобождения, были художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский.

После этого молодой Тарас поступил в Петербургскую академию художеств. Именно как художник он получил официальное признание: в 1860 году Академия художеств присвоила ему звание академика гравюры.

Интересные факты о Тарасе Шевченко связаны и с его личным стилем. По воспоминаниям друзей, поэт любил красивую одежду и следил за модой. В Петербурге он иногда одевался довольно элегантно, носил стильные пальто и шляпы, из-за чего некоторые современники называли его франтом.

У молодого художника были деньги: Шевченко зарабатывал как художник и имел немало заказов на портреты.

Еще один малоизвестный факт о Тарасе Шевченко – он вел дневник на русском языке. Эти записи датированы 1857-1858 годами, когда поэт возвращался из ссылки. В дневнике Шевченко описывал свою жизнь, путешествия и размышления об искусстве, свободе и будущем Украины.

Факты о Тарасе Шевченко, которые знают не все

Некоторые факты о Тарасе Шевченко, которые мало известны широкой публике, касаются его характера и интересов.

Поэт очень любил рисовать портреты. За свою жизнь он создал около тысячи художественных работ – акварелей, офортов, рисунков и живописных полотен.

Также Шевченко много путешествовал. До ссылки он бывал в Украине и разных регионах империи, а после освобождения вернулся на Родину в 1859 году. По дороге домой он путешествовал, в частности, по Волге, а свои впечатления часто переносил в рисунки и записи.

Шевченко мечтал создать семью, однако так и не женился. В разные периоды жизни поэт испытывал чувства к нескольким женщинам, но ни одна из этих историй не завершилась браком.

В то же время у него был большой круг родственников. У Шевченко было 23 племянника и десятки внучатых племянников, а исследователи родословной насчитывают более тысячи потомков его братьев и сестер.

Несмотря на сложную судьбу, ссылку и многолетний запрет писать, Тарас Шевченко оставил огромное творческое наследие. Его поэзия, дневники и художественные работы стали важной частью украинской культуры.

