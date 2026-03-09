Тарас Шевченко — одна з найвідоміших постатей української історії. Його знають як поета, художника і символ української культури.

Однак навіть сьогодні існує чимало маловідомих фактів про Шевченка, які відкривають його як живу людину зі складною долею, захопленнями та несподіваними рисами характеру.

До дня народження Кобзаря Факти ICTV зібрали цікаві факти про Тараса Шевченка – від дитинства в кріпацькій родині до дорослого життя, коли він став відомим митцем і водночас пережив заслання та заборону писати.

Цікаві факти про Тараса Шевченка з дитинства

Майбутній поет народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків поміщика Василя Енгельгардта. Дитинство Шевченка було важким і сповненим втрат.

За родинними переказами, предки Тараса Шевченка походили з козацького роду. Згадують, що його прадід Андрій Безрідний був вихідцем із низового козацтва, який після Запорізької Січі оселився в Керелівці (нині село Шевченкове на Черкащині). Саме там згодом сформувалася родина Шевченків.

Його мати Катерина померла, коли хлопцеві було дев’ять років, а вже через два роки не стало і батька. Перед смертю батько нібито сказав, що з Тараса “буде або щось дуже добре, або велике ледащо”.

Після смерті батьків хлопець жив у родичів і змалку мусив працювати. Водночас він дуже рано виявив талант до малювання. За спогадами сучасників, юний Шевченко намагався змальовувати ікони та церковні розписи та шукав майстрів, які могли б навчити його малювати.

Саме в дитинстві він уперше почав заробляти гроші. Майбутній поет допомагав дякові в церкві – читав псалми та іноді відспівував померлих, за що отримував невелику платню.

Ще один цікавий факт про Тараса Шевченка з дитинства – він мріяв побачити світ. У своїх спогадах поет писав, що колись вирішив піти “шукати залізні стовпи, на яких тримається небо”, бо так уявляв собі край світу.

Маловідомі факти про Шевченка у дорослому житті

Шевченко був не лише геніальним поетом, а й талановитим художником. У 1838 році його викупили з кріпацтва завдяки зусиллям кола митців та інтелектуалів.

Серед тих, хто допоміг зібрати кошти для його звільнення, були художник Карл Брюллов і поет Василь Жуковський.

Після цього молодий Тарас вступив до Петербурзької академії мистецтв. Саме як художник він отримав офіційне визнання: у 1860 році Академія мистецтв надала йому звання академіка гравюри.

Цікаві факти про Тараса Шевченка пов’язані і з його особистим стилем. За спогадами друзів, поет любив гарний одяг і стежив за модою. У Петербурзі він іноді вдягався досить елегантно, носив стильні пальта та капелюхи, через що деякі сучасники називали його франтом.

У молодого митця водилися гроші: Шевченко заробляв як художник та мав чимало замовлень на портрети.

Ще один маловідомий факт про Тараса Шевченка – він вів щоденник російською мовою. Ці записи датовані 1857-1858 роками, коли поет повертався із заслання. У щоденнику Шевченко описував своє життя, подорожі та роздуми про мистецтво, свободу і майбутнє України.

Факти про Тараса Шевченка, які знають не всі

Деякі факти про Тараса Шевченка, які мало відомі широкому загалу, стосуються його характеру та інтересів.

Поет дуже любив малювати портрети. За життя він створив близько тисячі художніх робіт – акварелей, офортів, рисунків і живописних полотен.

Також Шевченко багато подорожував. До заслання він бував в Україні та різних регіонах імперії, а після звільнення повернувся на Батьківщину у 1859 році. Дорогою додому він подорожував, зокрема, Волгою, а свої враження часто переносив у малюнки та записи.

Шевченко мріяв створити родину, однак так і не одружився. У різні періоди життя поет мав почуття до кількох жінок, але жодна з цих історій не завершилася шлюбом.

Водночас у нього було велике коло родичів. У Шевченка було 23 племінники і десятки внучатих племінників, а дослідники родоводу налічують понад тисячу нащадків його братів і сестер.

Попри складну долю, заслання та багаторічну заборону писати, Тарас Шевченко залишив величезну творчу спадщину. Його поезія, щоденники та художні роботи стали важливою частиною української культури.

