Какой праздник 9 марта 2026 и к чему поет синица
Сегодня, 9 марта, украинцы отмечают день рождения Тараса Шевченко.
В мире на эту дату приходится Международный день ди-джея и День Барби. Кроме того, во второй понедельник марта отмечается День Содружества наций.
Верующие в этот день вспоминают сорок Севастийских мучеников. Также это начало Третьей седмицы Великого поста.
Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня — какой сегодня праздник 9 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 9 марта 2026 года
- Какой сегодня, 9 марта 2026 года, день в Украине и мире
- Кто празднует день ангела 9 марта 2026 года
- Что нельзя делать 9 марта 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 марта 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 9 марта 2026 года
Согласно новолианскому календарю, 9 марта православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. В народной традиции праздник называют Сорок святых.
Это были воины римской армии, которые служили в так называемом Молниеносном легионе и происходили из Каппадокии. В 320 году, во время правления императора Лициния, их заставили отречься от христианской веры и принести жертвы языческим богам.
Воины отказались выполнить приказ. За это их раздели и заставили стоять на ледяном озере возле города Севастия. Рядом поставили баню — чтобы соблазнить тех, кто согласится отречься от веры.
По преданию, один из воинов не выдержал страданий и побежал в баню, но сразу умер. Остальные же остались верными христианству до конца. Их казнили, а обугленные кости бросили в воду.
Позже, по церковному преданию, мученики явились во сне блаженному Петру и попросили похоронить их останки. Епископ Севастийский выполнил их просьбу.
В этот день также начинается Третья седмица Великого поста, которая является периодом духовного сосредоточения, молитвы и воздержания.
Какой сегодня, 9 марта 2026 года, день в Украине и мире
9 марта украинцы отмечают день рождения Тараса Шевченко — великого поэта, художника и мыслителя.
Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. Его творчество стало основой развития новой украинской литературы и важной частью национальной идентичности. Его произведения и сегодня цитируют, переводят на разные языки мира и ставят на музыку.
Кто празднует день ангела 9 марта 2026 года
Именины в этот день отмечают Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья и Александра.
Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела и пожелать им мира, здоровья и Божьей защиты.
Что нельзя делать 9 марта 2026 года
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Одалживать или брать в долг большие суммы.
- Ругаться, оскорблять других или обижаться.
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
- Чрезмерно грустить и впадать в уныние.
- Переедать и злоупотреблять алкоголем.
Что можно делать сегодня
В день сорока Севастийских мучеников верующие традиционно молятся и ставят в храме сорок свечей, символически вспоминая подвиг святых.
В народной традиции в этот день пекли 40 булочек в форме птиц, которых называли жаворонками. Их раздавали детям, дарили соседям или вешали на деревья, чтобы привлечь весну.
Еще один древний обычай — топтать ряст, что символизировало пожелание здоровья на весь год.
День также считается благоприятным для духовного очищения — стоит уделить время молитве, самоанализу и упорядочиванию мыслей.
По астрологическим представлениям, в этот день лучше ограничить контакты с незнакомыми людьми, не принимать резких решений и не перегружать себя физически. Зато полезно заняться очищением дома, тела и мыслей.
Народные приметы на 9 марта 2026 года
- Если синица запела — скоро придет тепло
- Выпал снег — Пасха может быть холодной
- Хорошая погода — следующие 40 дней будут теплыми
- Утки или гуси прячут голову под крыло — ждите похолодания
- Прилетели перелетные птицы — к хорошему урожаю