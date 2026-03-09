Сегодня, 9 марта, украинцы отмечают день рождения Тараса Шевченко.

В мире на эту дату приходится Международный день ди-джея и День Барби. Кроме того, во второй понедельник марта отмечается День Содружества наций.

Верующие в этот день вспоминают сорок Севастийских мучеников. Также это начало Третьей седмицы Великого поста.

Факты ICTV собрали главное о событиях этого дня — какой сегодня праздник 9 марта 2026 года, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 9 марта 2026 года

Согласно новолианскому календарю, 9 марта православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. В народной традиции праздник называют Сорок святых.

Это были воины римской армии, которые служили в так называемом Молниеносном легионе и происходили из Каппадокии. В 320 году, во время правления императора Лициния, их заставили отречься от христианской веры и принести жертвы языческим богам.

Воины отказались выполнить приказ. За это их раздели и заставили стоять на ледяном озере возле города Севастия. Рядом поставили баню — чтобы соблазнить тех, кто согласится отречься от веры.

По преданию, один из воинов не выдержал страданий и побежал в баню, но сразу умер. Остальные же остались верными христианству до конца. Их казнили, а обугленные кости бросили в воду.

Позже, по церковному преданию, мученики явились во сне блаженному Петру и попросили похоронить их останки. Епископ Севастийский выполнил их просьбу.

В этот день также начинается Третья седмица Великого поста, которая является периодом духовного сосредоточения, молитвы и воздержания.

Какой сегодня, 9 марта 2026 года, день в Украине и мире

9 марта украинцы отмечают день рождения Тараса Шевченко — великого поэта, художника и мыслителя.

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. Его творчество стало основой развития новой украинской литературы и важной частью национальной идентичности. Его произведения и сегодня цитируют, переводят на разные языки мира и ставят на музыку.

Кто празднует день ангела 9 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Тарас, Наталья и Александра.

Не забудьте поздравить родных и близких с днем ангела и пожелать им мира, здоровья и Божьей защиты.

Что нельзя делать 9 марта 2026 года

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Одалживать или брать в долг большие суммы.

Ругаться, оскорблять других или обижаться.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Чрезмерно грустить и впадать в уныние.

Переедать и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

В день сорока Севастийских мучеников верующие традиционно молятся и ставят в храме сорок свечей, символически вспоминая подвиг святых.

В народной традиции в этот день пекли 40 булочек в форме птиц, которых называли жаворонками. Их раздавали детям, дарили соседям или вешали на деревья, чтобы привлечь весну.

Еще один древний обычай — топтать ряст, что символизировало пожелание здоровья на весь год.

День также считается благоприятным для духовного очищения — стоит уделить время молитве, самоанализу и упорядочиванию мыслей.

По астрологическим представлениям, в этот день лучше ограничить контакты с незнакомыми людьми, не принимать резких решений и не перегружать себя физически. Зато полезно заняться очищением дома, тела и мыслей.

Народные приметы на 9 марта 2026 года

Если синица запела — скоро придет тепло

Выпал снег — Пасха может быть холодной

Хорошая погода — следующие 40 дней будут теплыми

Утки или гуси прячут голову под крыло — ждите похолодания

Прилетели перелетные птицы — к хорошему урожаю

