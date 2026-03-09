Сьогодні, 9 березня, українці вшановують день народження Тараса Шевченка.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день ді-джея та День Барбі. Крім того, другого понеділка березня відзначється День Співдружності націй.

Віряни цього дня згадують сорок Севастійських мучеників. Також це початок Третьої седмиці Великого посту.

Факти ICTV зібрали головне про події цього дня — яке сьогодні свято 9 березня 2026 року, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 9 березня 2026 року

Згідно з новоюліанським календарем, 9 березня православна церква вшановує пам’ять сорока Севастійських мучеників. У народній традиції свято називають Сорок святих.

Це були воїни римського війська, які служили у так званому Блискавичному легіоні та походили з Каппадокії. У 320 році, за правління імператора Ліцинія, їх змусили зректися християнської віри та принести жертви язичницьким богам.

Воїни відмовилися виконати наказ. За це їх роздягнули й змусили стояти на крижаному озері біля міста Севастія. Поряд поставили лазню — щоб спокусити тих, хто погодиться зректися віри.

За переказами, один із воїнів не витримав страждань і побіг до лазні, але одразу помер. Інші ж залишилися вірними християнству до кінця. Їх стратили, а обвуглені кістки кинули у воду.

Пізніше, за церковним переданням, мученики з’явилися уві сні блаженному Петру й попросили поховати їхні останки. Єпископ Севастійський виконав їхнє прохання.

Цього дня також розпочинається Третя седмиця Великого посту, яка є періодом духовного зосередження, молитви та стриманості.

Який сьогодні, 9 березня 2026 року, день в Україні і світі

9 березня українці відзначають день народження Тараса Шевченка — великого поета, художника та мислителя.

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Його творчість стала основою розвитку нової української літератури та важливою частиною національної ідентичності. Його твори й сьогодні цитують, перекладають різними мовами світу та покладають на музику.

Хто святкує день ангела 9 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Наталя та Олександра.

Не забудьте привітати рідних і близьких із днем ангела та побажати їм миру, здоров’я і Божої опіки.

Що не можна робити 9 березня 2026 року

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Позичати або брати в борг великі суми.

Лаятися, ображати інших або ображатися.

Займатися важкою фізичною працею.

Надмірно сумувати та впадати у зневіру.

Переїдати та зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

У день сорока Севастійських мучеників віряни традиційно моляться та ставлять у храмі сорок свічок, символічно згадуючи подвиг святих.

У народній традиції цього дня пекли 40 булочок у формі птахів, яких називали жайворонками. Їх роздавали дітям, дарували сусідам або вішали на дерева, щоб закликати весну.

Ще один давній звичай — топтати ряст, що символізувало побажання здоров’я на цілий рік.

День також вважається сприятливим для духовного очищення — варто приділити час молитві, самоаналізу та впорядкуванню думок.

За астрологічними уявленнями, цього дня краще обмежити контакти з незнайомими людьми, не ухвалювати різких рішень і не перевантажувати себе фізично. Натомість корисно зайнятися очищенням дому, тіла й думок.

Народні прикмети на 9 березня 2026 року

Якщо синиця заспівала — скоро прийде тепло

Випав сніг — Великдень може бути холодним

Гарна погода — наступні 40 днів будуть теплими

Качки або гуси ховають голову під крило — чекайте похолодання

Прилетіли перелітні птахи — до гарного врожаю

