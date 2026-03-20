Международный день счастья 2026: когда отмечают и что означает этот праздник
Счастье давно перестало быть лишь личным ощущением — сегодня его рассматривают как один из показателей развития общества.
Именно поэтому на уровне ООН появился отдельный международный праздник, посвященный этой эмоции.
Когда отмечают Международный день счастья в 2026 году, почему выбрали именно эту дату и в чем заключается идея праздника — рассказываем далее.
Когда Международный день счастья — дата и значение
Международный день счастья ежегодно отмечают 20 марта — эта дата является постоянной и не меняется. В 2026 году праздник также приходится именно на этот день.
Дату выбрали не случайно, ведь 20 марта обычно совпадает с днем весеннего равноденствия.
В этот период день и ночь почти равны по продолжительности, что символизирует баланс и гармонию — вещи, которые напрямую связаны с ощущением счастья.
Международный день счастья — история
История Международного дня счастья началась в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН признала счастье и благополучие важными ориентирами для развития человечества.
Уже в 2012 году организация официально учредила Международный день счастья. Инициатором выступило государство Бутан — страна, известная своей концепцией “валового национального счастья”.
Там оценивают развитие не только по экономическим показателям, но и по уровню удовлетворенности жизнью граждан.
Эта идея — ставить благополучие человека на первое место — и стала основой для появления праздника на международном уровне.
Каждый год к этой дате публикуются исследования, в частности Всемирный доклад о счастье, который показывает, как люди оценивают свою жизнь в разных странах.
Сегодня значение этого дня только растет. В сложные времена вопросы качества жизни, поддержки друг друга и психологической устойчивости становятся особенно важными.