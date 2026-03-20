Счастье давно перестало быть лишь личным ощущением — сегодня его рассматривают как один из показателей развития общества.

Именно поэтому на уровне ООН появился отдельный международный праздник, посвященный этой эмоции.

Когда отмечают Международный день счастья в 2026 году, почему выбрали именно эту дату и в чем заключается идея праздника — рассказываем далее.

Когда Международный день счастья — дата и значение

Международный день счастья ежегодно отмечают 20 марта — эта дата является постоянной и не меняется. В 2026 году праздник также приходится именно на этот день.

Дату выбрали не случайно, ведь 20 марта обычно совпадает с днем весеннего равноденствия.

В этот период день и ночь почти равны по продолжительности, что символизирует баланс и гармонию — вещи, которые напрямую связаны с ощущением счастья.

Международный день счастья — история

История Международного дня счастья началась в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН признала счастье и благополучие важными ориентирами для развития человечества.

Уже в 2012 году организация официально учредила Международный день счастья. Инициатором выступило государство Бутан — страна, известная своей концепцией “валового национального счастья”.

Там оценивают развитие не только по экономическим показателям, но и по уровню удовлетворенности жизнью граждан.

Эта идея — ставить благополучие человека на первое место — и стала основой для появления праздника на международном уровне.

Каждый год к этой дате публикуются исследования, в частности Всемирный доклад о счастье, который показывает, как люди оценивают свою жизнь в разных странах.

Сегодня значение этого дня только растет. В сложные времена вопросы качества жизни, поддержки друг друга и психологической устойчивости становятся особенно важными.

