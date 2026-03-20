Щастя давно перестало бути лише особистим відчуттям — сьогодні його розглядають як один із показників розвитку суспільства.

Саме тому на рівні ООН з’явилося окреме міжнародне свято, присвячене цій емоції.

Коли святкують Міжнародний день щастя у 2026 році, чому обрали саме цю дату та в чому полягає ідея свята — розповідаємо далі.

Коли Міжнародний день щастя — дата і значення

Міжнародний день щастя щороку відзначають 20 березня — ця дата є сталою і не змінюється. У 2026 році свято також припадає саме на цей день.

Дату обрали не випадково, адже 20 березня зазвичай збігається з днем весняного рівнодення.

У цей період день і ніч майже рівні за тривалістю, що символізує баланс і гармонію — речі, які безпосередньо пов’язані з відчуттям щастя.

Міжнародний день щастя — історія

Історія міжнародного дня щастя почалася у 2011 році, коли Генеральна Асамблея ООН визнала щастя і добробут важливими орієнтирами для розвитку людства.

Вже у 2012 році організація офіційно запровадила Міжнародний день щастя. Ініціатором виступила держава Бутан — країна, яка відома своєю концепцією “валового національного щастя”.

Там оцінюють розвиток не лише за економічними показниками, а й за рівнем задоволеності життям громадян.

Ця ідея — ставити добробут людини на перше місце — і стала основою для появи свята на міжнародному рівні.

Щороку до цієї дати публікують дослідження, зокрема Всесвітній звіт про щастя, який показує, як люди оцінюють своє життя у різних країнах.

Сьогодні значення цього дня лише зростає. У складні часи питання якості життя, підтримки одне одного та психологічної стійкості стають особливо важливими.

