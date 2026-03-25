Сегодня, 25 марта, отмечается День службы безопасности Украины, Всемирный день математики, Международный день вафель и Всемирный день ретроспективы. Верующие сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник — 25 марта 2026 года

25 марта верующие отмечают один из важнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он относится к числу двунадесятых.

Считается, что именно в этот день Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила, что у нее родится сын Божий.

Какой сегодня, 25 марта 2026 года, день в Украине

Традиционно на 25 марта приходится профессиональный праздник всех работников Службы безопасности Украины. Событие было установлено указом президента Украины Леонида Кучмы 22 марта 2001 года.

Работники Службы безопасности вносят значительный вклад в защиту государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, обеспечении прав и свобод граждан.

Кто празднует День ангела 25 марта 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Савва и Тихон.

Что нельзя делать 25 марта 2026 года

В День Благовещения нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашней работой. Также стоит отложить шитье, рукоделие, вышивание и вязание.

Согласно приметам, нельзя отдавать что-либо из дома, иначе навлечете на себя беду. Не стоит брать и давать вещи в долг. Также не рекомендуется надевать новую одежду, поскольку можете испортить ее.

Что можно делать сегодня

На Благовещение Пресвятой Богородицы стоит посетить церковь и помолиться. У Божьей матери обычно просят здоровья, защиты, благополучия, помощи в трудных ситуациях, а также благодарят за полученные блага.

Сегодня стоит выделить время на отдых. Если есть возможность, можно собраться за семейным столом. Однако стоит помнить, что сейчас продолжается Великий пост, поэтому не все блюда разрешены.

Народные приметы на 25 марта 2026 года

Идет дождь — скоро будут грибы.

Ночью тепло — весна будет погожей.

Мороз — ждите хороший урожай овса.

Мало звезд на небе — куры будут нестись плохо.

Какая погода сегодня, такая будет и на Пасху.

