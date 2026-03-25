Сьогодні, 25 березня, відзначається День служби безпеки України, Всесвітній день математики, Міжнародний день вафель та Всесвітній день ретроспективи. Віряни сьогодні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Яке сьогодні церковне свято – 25 березня 2026 року

25 березня віряни відзначають одне з найважливіших церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно належить до числа дванадесятих.

Вважається, що саме цього дня Діва Марія отримала благу звістку від архангела Гавриїла, що в неї народиться син Божий.

Який сьогодні, 25 березня 2026 року, день в Україні

Традиційно на 25 березня припадає професійне свято усіх працівників Служби безпеки України. Подія була встановлена указом президента України Леоніда Кучми 22 березня 2001 року.

Працівники Служби безпеки роблять значний вклад у захист державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, забезпеченні прав і свобод громадян.

Хто святкує День ангела 25 березня 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Сава і Тихон.

Що не можна робити 25 березня 2026 року

У День Благовіщення не можна займатися важкою фізичною працею і хатньою роботою. Також варто відкласти шиття, рукоділля, вишивання і в’язання.

Згідно з прикметами, не можна віддавати що-небудь із дому, інакше накличете на себе біду. Не варто брати і давати речі в борг. Також не рекомендується одягати новий одяг, оскільки можете зіпсувати його.

Що можна робити сьогодні

На Благовіщення Пресвятої Богородиці варто відвідати церкву і помолитися. У Божої матері зазвичай просять здоров’я, захисту, благополуччя, допомоги у скрутних ситуаціях, а також дякують за отримані блага.

Сьогодні варто виділити час на відпочинок. Якщо є можливість, можна зібратися за сімейним столом. Однак варто пам’ятати, що зараз триває Великий піст, тож не всі страви дозволені.

Народні прикмети на 25 березня 2026 року

Йде дощ – скоро будуть гриби.

Вночі тепло – весна буде погожою.

Мороз – чекайте на гарний врожай вівса.

Мало зірок на небі – кури будуть нестися погано.

Яка погода сьогодні, така буде і на Великдень.

