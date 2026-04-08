В среду, 8 апреля, в Украине отмечается День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также на эту дату приходятся Международный день буддизма, Международный день ромов, Международный день фэн-шуй.

Какой сегодня церковный праздник — 8 апреля 2026 года

Церковь сегодня чтит память святых Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других. Они принадлежат к числу 70 апостолов, которые были избраны Иисусом Христом для проповедования христианства.

Все апостолы за свое служение Христу перенесли большие страдания и умерли мученической смертью.

Какой сегодня, 8 апреля 2026, день в Украине

В Украине на 8 апреля приходится День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. С 2022 года ТЦК и СП полностью заменили прежнюю систему военных комиссариатов.

Работники территориальных центров комплектования отвечают за организацию мобилизации, учет, подготовку к службе, призыва в армию и тому подобное.

Кто празднует день ангела 8 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели имен Иван, Сергей и Мария.

Что нельзя делать 8 апреля 2026 года

Наши предки верили, что сегодня нельзя без большой нужды уходить далеко от дома и проводить много времени на улице, потому что непогода может застать врасплох. Не рекомендуется спать днем, иначе будет болеть голова. Не стоит ходить на рыбалку.

Также церковь не одобряет ругань, ссоры, сплетни, зависть. Нельзя оскорблять людей или животных, отказывать в помощи.

Что можно делать сегодня

В древности день святого Иродиона считался удачным для того, чтобы сеять овес и лен. В некоторых регионах в этот день начинали собирать лечебные травы.

8 апреля является благоприятным для примирения, если вы с кем-то имели конфликт. Также сегодня стоит помочь тем, кто в этом нуждается.

Народные приметы на 8 апреля 2026 года

Слышно пение соловьев с самого утра — к потеплению.

Расцвели груши и яблони — пора сеять горох и фасоль.

Утром туман — год будет неурожайным.

Лягушки громко квакают — можно сеять овес.

