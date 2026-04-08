У середу, 8 квітня, в Україні відзначається День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також на цю дату припадають Міжнародний день буддизму, Міжнародний день ромів, Міжнародний день фен-шуй.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять святого Іродіона та інших апостолів від 70-ти.

Яке сьогодні церковне свято – 8 квітня 2026 року

Церква сьогодні вшановує пам’ять святих Іродіона, Агава, Асінкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших. Вони належать до числа 70 апостолів, які були обрані Ісусом Христом для проповідування християнства.

Усі апостоли за своє служіння Христу перенесли великі страждання і померли мученицькою смертю.

Який сьогодні, 8 квітня 2026, день в Україні

В Україні на 8 квітня припадає День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. З 2022 року ТЦК та СП повністю замінили колишню систему військових комісаріатів.

Працівники територіальних центрів комплектування відповідаються за організацію мобілізації, облік, підготовку до служби, призову до війська тощо.

Хто святкує день ангела 8 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники імен Іван, Сергій та Марія.

Що не можна робити 8 квітня 2026 року

Наші предки вірили, що сьогодні не можна без великої потреби йти далеко від дому і проводити багато часу на вулиці, тому що негода може застати зненацька. Не рекомендується спати вдень, інакше болітиме голова. Не варто ходити на риболовлю.

Також церква не схвалює лайку, сварки, плітки, заздрість. Не можна ображати людей або тварин, відмовляти у допомозі.

Що можна робити сьогодні

У давнину день святого Іродіона вважався вдалим для того, щоби сіяти овес і льон. У деяких регіонах цього дня починали збирати лікувальні трави.

8 квітня є сприятливим для примирення, якщо ви з кимось мали конфлікт. Також сьогодні варто допомогти тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 8 квітня 2026 року

Чути спів солов’їв з самого ранку – до потепління.

Розцвіли груші та яблуні – настав час сіяти горох і квасолю.

Вранці туман – рік буде неврожайним.

Жаби голосно квакають – можна сіяти овес.

Пов'язані теми:

