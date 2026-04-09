Чистий четвер, який припадає на Страсний тиждень перед Великоднем, є особливим днем для православних християн.

Його назва символізує духовне очищення, причастя та згадку про Таємну вечерю, під час якої Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши приклад смирення та служіння. Однією з поширених народних традицій цього дня є купання до сходу сонця.

Факти ICTV дізнавалися про правила купання та молитви на Чистий четвер.

Чистий четвер: правила купання

Традиція купання у Чистий четвер сягає давніх дохристиянських вірувань, пов’язаних з очисною силою води.

З приходом християнства ця практика набула нового символічного значення. Вода в цей день асоціюється з духовним очищенням, змиванням гріхів та підготовкою до світлого свята Великодня.

Як вода змиває бруд з тіла, так і купання у Чистий четвер символізує очищення душі від гріховних помислів та вчинків, накопичених протягом року.

Купання в цей день також пов’язувалося з отриманням фізичного здоров’я та сили на весь наступний рік. Вважалося, що вода в Чистий четвер має особливу цілющу силу.

Для вірян, які готуються до прийняття Святих Тайн у Великий четвер, купання може розглядатися як один із елементів фізичної та духовної підготовки.

Як правильно проводити купання у Чистий четвер:

Рекомендують купатися до сходу сонця.

Традиційно купалися у відкритих водоймах – річках, озерах, ставках. У сучасних умовах це може бути ванна або душ.

Вода має бути прохолодною, але комфортною для тіла. Не рекомендується купатися в крижаній воді без попередньої підготовки.

Під час купання варто думати про духовне очищення, прощення гріхів та подяку Богу. Деякі люди під час купання читають молитви, наприклад Отче наш або просять про здоров’я для себе та своїх близьких.

Головним у Чистий четвер є відвідування церковних служб, зокрема Літургії Василія Великого, під час якої згадується Таємна вечеря і звершується Таїнство Євхаристії (Причастя).

Церква закликає вірян цього дня до глибокого покаяння, сповіді та причастя Святих Христових Тайн для справжнього духовного очищення.

Чи потрібно читати молитву на Чистий четвер під час купання

У Православній церкві України зазначають, що з давніх-давен цього дня було заведено наводити лад у храмах — на згадку про приготування до Тайної вечері в Сіонській світлиці, яке здійснили двоє учнів Ісуса.

Також цей день нагадує про обмивання Спасителем ніг апостолам як знак смирення та любові. Саме з цього виникла народна традиція прибирати оселі й пекти паски у Великий четвер — за що його й прозвали Чистим.

Та справжній сенс цього дня не лише в чистоті домівок, вікон і підлоги, а у внутрішньому очищенні — нашого серця й душі. Чистий четвер закликає замислитися над тим, чи готові ми йти за Христом, служити ближнім і бути смиренними.

Поширене переконання, нібито потрібно обов’язково вмитися до світанку, щоб “змити гріхи” чи “позбутися негараздів”, не має під собою церковного підґрунтя й є звичайним марновірством. Вода, хоч і важлива для тіла, не має сили очищати душу — ні зранку в Чистий четвер, ні в ополонці на Водохреще. Духовне очищення можливе лише через Таїнство Покаяння, Сповідь і Святе Причастя.

До традиції купання церква ставиться як до народного звичаю, який може мати позитивний символічний зміст, якщо не перетворюється на магічний ритуал чи самоціль.

Молитва під час купання на Чистий четвер

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.

Молитва для очищення душі від гріха у Чистий четвер

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь. Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок. В ім’я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

