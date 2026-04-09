Какой праздник 9 апреля 2026 года и что нельзя надевать в этот день
Сегодня, 9 апреля отмечается Международный день рекрутера и Всемирный день антиквариата.
Верующие чествуют святого мученика Евпсихия. Также на эту дату приходится день, известный в православной традиции как Чистый четверг.
Факты ICTV собрали всю важную информацию об этом дне, касающуюся праздников, именин, примет и запретов, связанных с 9 апреля.
Какой сегодня церковный праздник — 9 апреля 2026 года
Чистый четверг – день, имеющий особое значение в православной традиции. Он символизирует очищение – как духовное, так и телесное.
Он связан с воспоминанием о Тайной вечере, во время которой Иисус Христос установил таинство Причастия и показал пример смирения, омыв ноги своим ученикам.
Также сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евпсихия, который пострадал за веру в период правления императора Юлиана Отступника.
Евпсихий выступил против языческих культов и вместе с другими христианами разрушил идольские святыни. За это его жестоко пытали, а затем казнили.
Кто празднует день ангела 9 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают Гавриилы и Вадимы. Если у вас есть знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их.
Что нельзя делать 9 апреля 2026 года
В этот день стоит избегать конфликтов, ссор и зависти. Также не стоит проводить день в бездействии — это может негативно повлиять на самочувствие. Не рекомендуется принимать важные решения или браться за масштабные проекты.
В старину в этот день запрещалось заниматься рукоделием, уборкой и ремонтом. Женщины не распускали волосы. Также не надевали старую или неопрятную одежду.
Впрочем, с учетом Чистого четверга традиции дня несколько изменяются.
Что можно делать сегодня
В Чистый четверг принято умываться, купаться, убирать в доме и готовиться к празднику, в частности выпекать паски.
Селяне в этот день тщательно привели в порядок хозяйство — убирали в доме и во дворе, пытаясь навести идеальную чистоту. В садах также работали: сгребали прошлогодние листья, избавлялись от сорняков и выносили мусор.
День способствует физическим нагрузкам, умственному труду, занятиям спортом, поездкам и духовным практикам. Хорошо дается монотонная и точная работа.
В этот день в народе традиционно начинали весенние посевы. Считалось, что посеянные 9 апреля овощи, в частности репа, морковь, капуста и редис, хорошо приживутся и принесут щедрый урожай. Сажали также плодовые деревья и цветы, ведь верили: земля сейчас имеет особое благословение.
Народные приметы на 9 апреля 2026 года
- Появление одуванчиков означает приход настоящей весны.
- Много сока в березе — лето будет с дождями и прохладой.
- В птичьих гнездах меньше яиц, чем обычно — большого урожая не ждите.
- Если во время восхода солнце имеет белесый отблеск — дождей в ближайшее время не будет.