Сегодня, 9 апреля отмечается Международный день рекрутера и Всемирный день антиквариата.

Верующие чествуют святого мученика Евпсихия. Также на эту дату приходится день, известный в православной традиции как Чистый четверг.

Факты ICTV собрали всю важную информацию об этом дне, касающуюся праздников, именин, примет и запретов, связанных с 9 апреля.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник — 9 апреля 2026 года

Чистый четверг – день, имеющий особое значение в православной традиции. Он символизирует очищение – как духовное, так и телесное.

Он связан с воспоминанием о Тайной вечере, во время которой Иисус Христос установил таинство Причастия и показал пример смирения, омыв ноги своим ученикам.

Также сегодня православная церковь чтит память святого мученика Евпсихия, который пострадал за веру в период правления императора Юлиана Отступника.

Евпсихий выступил против языческих культов и вместе с другими христианами разрушил идольские святыни. За это его жестоко пытали, а затем казнили.

Кто празднует день ангела 9 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают Гавриилы и Вадимы. Если у вас есть знакомые с такими именами, не забудьте поздравить их.

Что нельзя делать 9 апреля 2026 года

В этот день стоит избегать конфликтов, ссор и зависти. Также не стоит проводить день в бездействии — это может негативно повлиять на самочувствие. Не рекомендуется принимать важные решения или браться за масштабные проекты.

В старину в этот день запрещалось заниматься рукоделием, уборкой и ремонтом. Женщины не распускали волосы. Также не надевали старую или неопрятную одежду.

Впрочем, с учетом Чистого четверга традиции дня несколько изменяются.

Что можно делать сегодня

В Чистый четверг принято умываться, купаться, убирать в доме и готовиться к празднику, в частности выпекать паски.

Селяне в этот день тщательно привели в порядок хозяйство — убирали в доме и во дворе, пытаясь навести идеальную чистоту. В садах также работали: сгребали прошлогодние листья, избавлялись от сорняков и выносили мусор.

День способствует физическим нагрузкам, умственному труду, занятиям спортом, поездкам и духовным практикам. Хорошо дается монотонная и точная работа.

В этот день в народе традиционно начинали весенние посевы. Считалось, что посеянные 9 апреля овощи, в частности репа, морковь, капуста и редис, хорошо приживутся и принесут щедрый урожай. Сажали также плодовые деревья и цветы, ведь верили: земля сейчас имеет особое благословение.

Народные приметы на 9 апреля 2026 года

Появление одуванчиков означает приход настоящей весны.

Много сока в березе — лето будет с дождями и прохладой.

В птичьих гнездах меньше яиц, чем обычно — большого урожая не ждите.

Если во время восхода солнце имеет белесый отблеск — дождей в ближайшее время не будет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.