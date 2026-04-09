Сьогодні, 9 квітня, відзначається Міжнародний день рекрутера та Всесвітній день антикваріату.

Віряни вшановують святого мученика Євпсихія. Також на цю дату припадає день відомий у православній традиції як Чистий четвер.

Яке сьогодні церковне свято – 9 квітня 2026 року

Яке сьогодні церковне свято – 9 квітня 2026 року

Чистий четвер — день, що має особливе значення у православній традиції. Він символізує очищення — як духовне, так і тілесне.

Він пов’язаний зі спогадом про Таємну вечерю, під час якої Ісус Христос установив таїнство Причастя та показав приклад смирення, омивши ноги своїм учням.

Також сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого мученика Євпсихія, який постраждав за віру в період правління імператора Юліана Відступника.

Євпсихій виступив проти язичницьких культів і разом з іншими християнами зруйнував ідольські святині. За це його жорстоко катували, а згодом стратили.

Хто святкує день ангела 9 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Гаврили та Вадими. Якщо у вас є знайомі з такими іменами, не забудьте привітати їх.

Що не можна робити 9 квітня 2026 року

У цей день варто уникати конфліктів, сварок і заздрощів. Також не варто проводити день у бездіяльності – це може негативно вплинути на самопочуття. Не рекомендується ухвалювати важливі рішення або братися за масштабні проєкти.

У давнину цього дня заборонялося займатися рукоділлям, прибиранням та ремонтом. Жінки не розпускали волосся. Також не вдягали старий або неохайний одяг.

Втім, з урахуванням Чистого четверга традиції дня дещо змінюються.

Що можна робити сьогодні

У Чистий четвер заведено вмиватися, купатися, прибирати в оселі та готуватися до свята, зокрема випікати паски.

Селяни цього дня ретельно впорядковували господарство — прибирали в хаті й на подвір’ї, намагаючись навести ідеальну чистоту. У садках також працювали: згрібали торішнє листя, позбувалися бур’янів і виносили сміття.

День сприяє фізичним навантаженням, розумовій праці, заняттям спортом, поїздкам та духовним практикам. Добре дається монотонна та точна робота.

Цього дня в народі традиційно розпочинали весняні посіви. Вважалося, що посіяні 9 квітня овочі, зокрема ріпа, морква, капуста й редиска, добре приживуться й принесуть щедрий урожай. Саджали також плодові дерева та квіти, адже вірили: земля зараз має особливе благословення.

Народні прикмети на 9 квітня 2026 року

Поява кульбабок означає прихід справжньої весни.

Багато соку в березі – літо буде з дощами та прохолодою.

У пташиних гніздах менше яєць, ніж зазвичай – великого врожаю не чекайте.

Якщо під час сходу сонце має білявий відблиск – дощів найближчим часом не буде.

