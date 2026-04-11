Сегодня, 11 апреля, мир отмечает Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Православные верующие вспоминают мученика Антипа Пергамского, считающегося покровителем стоматологов. В этот день завершается Великий пост.

Також на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми та День підводного човна.

Какой сегодня церковный праздник — 11 апреля 2026 года

В православном календаре этот день обозначен как чествование памяти мученика Антипы Пергамского. Он был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом города Пергам в I в. По преданию, он не отрекся от Христа даже под угрозой смерти, отказавшись принести жертву языческим богам. Антипу казнили в храме Артемиды в раскаленном медном воле.

Уже в V веке на месте захоронения Антипы Пергамского построили храм, а мощи святого считали мироточивыми. В христианской традиции мученик особенно почитается как помощник при зубной боли.

На 11 апреля приходится последний день Великого поста — важного этапа в христианской традиции, предшествующей Пасхе. Великий пост длится сорок дней и призван подготовить верующих к великому празднику путем ограничений в еде и изменении образа жизни.

В этот период отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы, а также уделяют больше внимания молитве, духовному очищению и переосмыслению своих поступков.

Какой сегодня, 11 апреля 2026 года, день в Украине

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей украинцы вспоминают не только о преступлениях Второй мировой войны, но и проводят параллели с настоящим.

Сейчас в плену в российских тюрьмах в нечеловеческих условиях остается много наших военных и гражданских. Украина говорит и помнит о них каждый день, и так будет продолжаться до тех пор, пока домой не вернутся все ее сыновья и дочери.

Кто празднует день ангела 11 апреля 2026 года

В этот день не забудьте поздравить с именинами маленьких и больших обладателей имен Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим и Яков.

Что нельзя делать 11 апреля 2026 года

Церковь призывает избегать гнева, ругани, зависти, сплетен, оскорблений и любых конфликтов. Важно не давать волю раздражению, не поддаваться провокациям и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, будь то человек или животное.

В народе верили, что сегодня нельзя браться за шитье, вязание или вышивание. Считалось, что вещи, сделанные в этот день, долго не будут служить, потому что быстро испортятся.

Что можно делать сегодня

В день чествования святого Антипы Пергамского верующие обращаются к нему с молитвами как к заступнику перед Богом. Его почитают как целителя, особенно в случаях недугов, связанных с зубной болью. Антипу также считают небесным покровителем врачей-стоматологов.

В народе из поколения в поколение передавали интересный обряд. Когда болел зуб, к нему прикладывали серебряную монету. Впоследствии в ней пробивали отверстие, нанизывали на нитку и подвешивали возле иконы святого Антипы — верили, что так боль отступит.

Народные приметы на 11 апреля 2026 года

Если сегодня идет дождь, то летом щедро уродят грибы.

Красное небо на рассвете считали предвестником затяжной и ветреной весны.

Если реки в этот день еще покрыты льдом, ждите холодного лета.

Если ива распустила почки — тепло не заставит себя ждать.

Сухая погода в этот день обещает не слишком щедрый урожай зерновых.

