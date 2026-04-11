Сьогодні, 11 квітня, світ відзначає Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Православні віряни згадують мученика Антипу Пергамського, якого вважають покровителем стоматологів. Цього дня завершується Великий піст.

Також на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми та День підводного човна.

Яке сьогодні церковне свято – 11 квітня 2026 року

У православному календарі цей день позначений як вшанування памʼяті мученика Антипи Пергамського. Він був учнем апостола Іоанна Богослова та єпископом міста Пергам у I ст. За переказами, він не зрікся Христа навіть під загрозою смерті, відмовившись принести жертву язичницьким богам. Антипу стратили у храмі Артеміди у розпеченому мідному волі.

Уже в V столітті на місці поховання Антипи Пергамського збудували храм, а мощі святого вважали мироточивими. У християнській традиції мученик особливо вшановується як помічник при зубному болю.

На 11 квітня припадає останній день Великого посту — важливого етапу у християнській традиції, що передує Великодню. Великий піст триває сорок днів і покликаний підготувати вірян до великого свята через обмеження в їжі та зміну способу життя.

У цей період відмовляються від м’яса, молочних продуктів, яєць і риби, а також приділяють більше уваги молитві, духовному очищенню та переосмисленню власних вчинків.

Який сьогодні, 11 квітня 2026 року, день в Україні

У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів українці згадують не лише про злочини Другої світової війни, а й проводять паралелі із сьогоденням.

Зараз у полоні в російських тюрмах у нелюдських умовах залишається багато наших військових та цивільних громадян. Україна говорить і памʼятає про них кожен день, і так триватиме доти, поки додому не повернуться усі її сини й дочки.

Хто святкує день ангела 11 квітня 2026 року

Цього дня не забудьте привітати з іменинами маленьких та великих власників імен Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим та Яків.

Що не можна робити 11 квітня 2026 року

Церква закликає уникати гніву, лайки, заздрості, пліток, образ і будь-яких конфліктів. Важливо не давати волю роздратуванню, не піддаватись провокаціям і не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, хай то людина, чи тварина.

У народі вірили, що сьогодні не можна братися за шиття, в’язання чи вишивання. Вважалося, що речі, зроблені цього дня, довго не служитимуть, бо швидко зіпсуються.

Що можна робити сьогодні

У день вшанування святого Антипи Пергамського віряни звертаються до нього з молитвами як до заступника перед Богом. Його шанують як цілителя, особливо у випадках недуг, пов’язаних із зубним болем. Антипу також вважають небесним покровителем лікарів-стоматологів.

У народі з покоління в покоління передавали цікавий обряд. Коли болів зуб, до нього прикладали срібну монету. Згодом у ній пробивали отвір, нанизували на нитку й підвішували біля ікони святого Антипи – вірили, що так біль відступить.

Народні прикмети на 11 квітня 2026 року

Якщо сьогодні йде дощ, то влітку щедро уродять гриби.

Червоне небо на світанку вважали передвісником затяжної та вітряної весни.

Якщо річки цього дня ще вкриті кригою, чекайте на холодне літо.

Якщо верба розпустила бруньки – тепло не забариться.

Суха погода цього дня обіцяє не надто щедрий врожай зернових.

Пов'язані теми:

