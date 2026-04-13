Сегодня, 13 апреля, профессиональный праздник отмечают работники украинской оборонки. Для христиан этот день имеет особенное значение, поскольку именно на эту дату приходится Светлый понедельник, который в народе знают как Поливальный.

В мире отмечают Международный день специальных библиотек, Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела, Международный день благодарения растениям и Всемирный день рок-н-ролла.

Какой сегодня церковный праздник — 13 апреля 2026 года

На этот день выпадает Светлый понедельник, который следует сразу за праздником Пасхи. В народной традиции его называют Поливальным (Обливальным) понедельником.

Это один из самых веселых и колоритных обрядов Пасхальной недели. Его главная традиция состоит в том, что люди, особенно молодежь, обливают друг друга водой.

В этот день православная церковь чтит и память священномученика Артемона, который жил в III веке во времена гонений на христиан. Несмотря на запреты императора Диоклетиана, Артемон остался верен христианству, отказавшись отречься от своей веры. За это его подвергли жестоким пыткам и казнили.

Какой сегодня, 13 апреля 2026 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса — это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает обороноспособность государства. Он учрежден в 2023 году президентским указом как признание вклада специалистов в разработку, производство и модернизацию оружия и техники.

Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день 2022 года ракеты украинского производства Нептун потопили флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва. Это стало символом силы украинского оружия и профессионализма людей, которые его создают.

Кто празднует день ангела 13 апреля 2026 года

Именины сегодня празднуют Дмитрий и Георгий. Если у вас есть знакомые с этими именами не забудьте поздравить их.

Что нельзя делать 13 апреля 2026 года

Нельзя шить, вязать или вышивать.

Запрещено носить грязную или порванную одежду. По народному поверью, это может принести неудачу.

Мужчины не должны грубить женщинам или оскорблять их, потому что это обернется ссорами и проблемами в личной жизни.

Не рекомендуется поддаваться печали и негативным мыслям – время Пасхи должно быть исполнено радости.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом или работой по дому, которую можно отложить.

Что можно делать сегодня

Это благоприятный день для покупок — все приобретенное сегодня обещает долго служить и приносить радость.

По старинной традиции, именно в этот день наши предки собирали целебные травы, очищающую силу имел и огонь. В нем сжигали лоскутки одежды, чтобы избавиться от сглаза или болезни.

В Светлый понедельник стоит посетить храм, проводить время с семьей и друзьями, заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Народные приметы на 13 апреля 2026 года

Вороны сели на верхушки деревьев — май будет теплым.

Громкое пение кукушки предвещает скорое потепление.

Если небо ночью звездное, лето будет урожайным.

Зелень на дубе — к ясной и теплой погоде.

Облака плывут низко — будет холодно и дождливо.

Если сегодня дождь, дождливым будет и конец апреля.

Ясный день обещает жаркое лето.

