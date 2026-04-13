Какой праздник 13 апреля 2026: облейтесь водой, сожгите все ненужное и следите за воронами
Сегодня, 13 апреля, профессиональный праздник отмечают работники украинской оборонки. Для христиан этот день имеет особенное значение, поскольку именно на эту дату приходится Светлый понедельник, который в народе знают как Поливальный.
В мире отмечают Международный день специальных библиотек, Международный день осведомленности о функциональных неврологических расстройствах, Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела, Международный день благодарения растениям и Всемирный день рок-н-ролла.
Факты ICTV узнали больше о том, чем особенно этот день, кто празднует именины и на что стоит обратить внимание.
- Какой сегодня церковный праздник — 13 апреля 2026 года
- Какой сегодня, 13 апреля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 13 апреля 2026 года
- Что нельзя делать 13 апреля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 13 апреля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 13 апреля 2026 года
На этот день выпадает Светлый понедельник, который следует сразу за праздником Пасхи. В народной традиции его называют Поливальным (Обливальным) понедельником.
Это один из самых веселых и колоритных обрядов Пасхальной недели. Его главная традиция состоит в том, что люди, особенно молодежь, обливают друг друга водой.
В этот день православная церковь чтит и память священномученика Артемона, который жил в III веке во времена гонений на христиан. Несмотря на запреты императора Диоклетиана, Артемон остался верен христианству, отказавшись отречься от своей веры. За это его подвергли жестоким пыткам и казнили.
Какой сегодня, 13 апреля 2026 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают День работника оборонно-промышленного комплекса — это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает обороноспособность государства. Он учрежден в 2023 году президентским указом как признание вклада специалистов в разработку, производство и модернизацию оружия и техники.
Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день 2022 года ракеты украинского производства Нептун потопили флагман Черноморского флота РФ — крейсер Москва. Это стало символом силы украинского оружия и профессионализма людей, которые его создают.
Кто празднует день ангела 13 апреля 2026 года
Именины сегодня празднуют Дмитрий и Георгий. Если у вас есть знакомые с этими именами не забудьте поздравить их.
Что нельзя делать 13 апреля 2026 года
- Нельзя шить, вязать или вышивать.
- Запрещено носить грязную или порванную одежду. По народному поверью, это может принести неудачу.
- Мужчины не должны грубить женщинам или оскорблять их, потому что это обернется ссорами и проблемами в личной жизни.
- Не рекомендуется поддаваться печали и негативным мыслям – время Пасхи должно быть исполнено радости.
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом или работой по дому, которую можно отложить.
Что можно делать сегодня
Это благоприятный день для покупок — все приобретенное сегодня обещает долго служить и приносить радость.
По старинной традиции, именно в этот день наши предки собирали целебные травы, очищающую силу имел и огонь. В нем сжигали лоскутки одежды, чтобы избавиться от сглаза или болезни.
В Светлый понедельник стоит посетить храм, проводить время с семьей и друзьями, заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.
Народные приметы на 13 апреля 2026 года
- Вороны сели на верхушки деревьев — май будет теплым.
- Громкое пение кукушки предвещает скорое потепление.
- Если небо ночью звездное, лето будет урожайным.
- Зелень на дубе — к ясной и теплой погоде.
- Облака плывут низко — будет холодно и дождливо.
- Если сегодня дождь, дождливым будет и конец апреля.
- Ясный день обещает жаркое лето.