Сьогодні, 13 квітня, професійне свято відзначають працівники української оборонки. Для християн цей день має особливе значення, оскільки саме на цю дату припадає Світлий понеділок, який у народі знають як Поливаний.

У світі відзначають Міжнародний день спеціальних бібліотек, Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади, Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу, Міжнародний день подяки рослинам та Всесвітній день рок-н-ролу.

Яке сьогодні церковне свято – 13 квітня 2026 року

Яке сьогодні церковне свято – 13 квітня 2026 року

На цей день припадає на Світлий понеділок, який слідує одразу за святом Великодня. У народній традиції його ще називають Поливаним (Обливаним) понеділком.

Це один з найвеселіших та найколоритніших обрядів Великоднього тижня. Його головна традиція полягає в тому, що люди, особливо молодь, обливають одне одного водою.

Цього дня православна церква вшановує й памʼять священномученика Артемона, який жив у III столітті за часів гонінь на християн. Попри заборони імператора Діоклетіана, Артемон залишився вірним християнству, відмовившись зректися своєї віри. За це його піддали жорстоким тортурам і стратили.

Який сьогодні, 13 квітня 2026 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу – це професійне свято всіх, хто забезпечує обороноздатність держави. Його засновано у 2023 році президентським указом як визнання внеску фахівців у розробку, виробництво та модернізацію зброї й техніки.

Дата обрана не випадково, адже саме цього дня 2022 року ракети українського виробництва Нептун потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва. Це стало символом сили української зброї та професіоналізму людей, які її створюють.

Хто святкує день ангела 13 квітня 2026 року

Іменини сьогодні святкують Дмитро та Георгій. Якщо у вас є знайомі з цими іменами не забудьте привітати їх.

Що не можна робити 13 квітня 2026 року

Не можна шити, вʼязати чи вишивати.

Заборонено носити брудний або порваний одяг. За народним повірʼям, це може принести невдачу.

Чоловіки не мають грубіянити жінкам чи ображати їх, бо це обернеться сварками та негараздами в особистому житті.

Не рекомендується піддаватися смутку та негативним думкам – час Великодня має бути сповненим радості.

Не слід займатися важкою фізичною працею або роботою по дому, яку можна відкласти.

Що можна робити сьогодні

Це сприятливий день для покупок – усе придбане сьогодні обіцяє довго слугувати та приносити радість.

За старовинною традицією, саме цього дня наші предки збирали цілющі трави, очищувальну силу мав і вогонь. У ньому спалювали клаптики одягу, щоби позбутися пристріту чи хвороби.

У Світлий понеділок варто відвідати храм, проводити час із сім’єю та друзями, займатися благодійністю та допомагати тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 13 квітня 2026 року

Ворони сіли на верхівки дерев – травень буде теплим.

Гучний спів зозулі віщує швидке потепління.

Якщо небо вночі зоряне, літо буде врожайним.

Зелень на дубі – до ясної та теплої погоди.

Хмари пливуть низько – буде холодно та дощитиме.

Якщо сьогодні дощить, дощовим буде й кінець квітня.

Ясний день обіцяє спекотне літо.

