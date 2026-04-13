Сьогодні, 13 квітня, професійне свято відзначають працівники української оборонки. Для християн цей день має особливе значення, оскільки саме на цю дату припадає Світлий понеділок, який у народі знають як Поливаний.

У світі відзначають Міжнародний день спеціальних бібліотек, Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади, Всесвітній день пам’яті жертв Катинського розстрілу, Міжнародний день подяки рослинам та Всесвітній день рок-н-ролу.

Факти ICTV дізналися більше про те, чим особливий цей день, хто святкує іменини та на що варто звернути увагу.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 13 квітня 2026 року

На цей день припадає на Світлий понеділок, який слідує одразу за святом Великодня. У народній традиції його ще називають Поливаним (Обливаним) понеділком.

Це один з найвеселіших та найколоритніших обрядів Великоднього тижня. Його головна традиція полягає в тому, що люди, особливо молодь, обливають одне одного водою.

Цього дня православна церква вшановує й памʼять священномученика Артемона, який жив у III столітті за часів гонінь на християн. Попри заборони імператора Діоклетіана, Артемон залишився вірним християнству, відмовившись зректися своєї віри. За це його піддали жорстоким тортурам і стратили.

Який сьогодні, 13 квітня 2026 року, день в Україні

Сьогодні в Україні відзначають День працівника оборонно-промислового комплексу – це професійне свято всіх, хто забезпечує обороноздатність держави. Його засновано у 2023 році президентським указом як визнання внеску фахівців у розробку, виробництво та модернізацію зброї й техніки.

Дата обрана не випадково, адже саме цього дня 2022 року ракети українського виробництва Нептун потопили флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва. Це стало символом сили української зброї та професіоналізму людей, які її створюють.

Хто святкує день ангела 13 квітня 2026 року

Іменини сьогодні святкують Дмитро та Георгій. Якщо у вас є знайомі з цими іменами не забудьте привітати їх.

Що не можна робити 13 квітня 2026 року

  • Не можна шити, вʼязати чи вишивати.
  • Заборонено носити брудний або порваний одяг. За народним повірʼям, це може принести невдачу.
  • Чоловіки не мають грубіянити жінкам чи ображати їх, бо це обернеться сварками та негараздами в особистому житті.
  • Не рекомендується піддаватися смутку та негативним думкам – час Великодня має бути сповненим радості.
  • Не слід займатися важкою фізичною працею або роботою по дому, яку можна відкласти.

Що можна робити сьогодні

Це сприятливий день для покупок – усе придбане сьогодні обіцяє довго слугувати та приносити радість.

За старовинною традицією, саме цього дня наші предки збирали цілющі трави, очищувальну силу мав і вогонь. У ньому спалювали клаптики одягу, щоби позбутися пристріту чи хвороби.

У Світлий понеділок варто відвідати храм, проводити час із сім’єю та друзями, займатися благодійністю та допомагати тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 13 квітня 2026 року

  • Ворони сіли на верхівки дерев – травень буде теплим.
  • Гучний спів зозулі віщує швидке потепління.
  • Якщо небо вночі зоряне, літо буде врожайним.
  • Зелень на дубі – до ясної та теплої погоди.
  • Хмари пливуть низько – буде холодно та дощитиме.
  • Якщо сьогодні дощить, дощовим буде й кінець квітня.
  • Ясний день обіцяє спекотне літо.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.