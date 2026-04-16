В четверг, 16 апреля, отмечается Всемирный день голоса, День осведомленности о стрессе, Всемирный день точки с запятой, День Чарли Чаплина.

Верующие чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а еще отмечают Светлый четверг – четвертый день Пасхальной недели.

Кто сегодня празднует именины, а также о приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 16 апреля 2026 года

В церковном календаре 16 апреля — день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были родными сестрами и жили в конце III — начале IV века вблизи итальянского города Аквилеи.

Они вели благочестивую христианскую жизнь и отклоняли предложения многочисленных юношей. Император Диоклетиан (284-305) предлагал сестрам отречься от веры в Христа и обещал найти состоятельных женихов. Однако девушки не соглашались на это, а языческих богов они называли идолами, сделанными человеческими руками.

Впоследствии Агапию, Ирину и Хионию отправили к местному правителю Дулкицию. Он хотел взять сестер насильно, но неизвестная сила лишила его разума. Тогда девушек решили казнить — двух старших приговорили к сожжению, а младшую убили стрелой из лука.

Светлый четверг, который приходится на этот день, в народной традиции связывают с чествованием умерших. Верующие вспоминают родных, которые отошли в вечность, посещают кладбища и приводят в порядок могилы.

Кто празднует день ангела 16 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Леонид, Михаил, Павел, Ника, Василиса, Галина и Ирина.

Что нельзя делать 16 апреля 2026 года

В этот день запрещается ссориться, сквернословить, желать другим зла.

Не рекомендуется ничего выносить из дома и одалживать, иначе в доме не будет благополучия. Также запрещено брать что-то в долг.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать в саду и на огороде. В народе этот день называли Ирина Рассадница. Наши предки верили, что культура, посаженная в день Ирины, обязательно приживется и даст хороший урожай. Также 16 апреля было принято собирать лекарственные растения.

Народные приметы на 16 апреля 2026 года

Гремит — к хорошему урожаю зерна.

Идет сильный дождь — к жаркому лету.

День погожий — такая погода будет и в мае.

Ветрено и прохладно — так будет до лета.

Выросло много подорожника — столько же будет и урожая.

