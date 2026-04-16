У четвер, 16 квітня, відзначається Всесвітній день голосу, День обізнаності про стрес, Всесвітній день крапки з комою, День Чарлі Чапліна.

Віряни вшановують пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії, а ще відзначають Світлий четвер – четвертий день Великоднього тижня.

Хто сьогодні святкує іменини, а також про прикмети і заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 16 квітня 2026 року

У церковному календарі 16 квітня – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були рідними сестрами і жили наприкінці III – на початку IV століття поблизу італійського міста Аквілеї.

Вони вели благочестиве християнське життя та відхиляли пропозиції численних юнаків. Імператор Діоклетіан (284–305) пропонував сестрам зректися віри в Христа і обіцяв знайти заможних наречених. Однак дівчата не погоджувалися на це, а язичницьких богів вони називали ідолами, зробленими людськими руками.

Згодом Агапію, Ірину та Хіонію відправили до місцевого правителя Дулкіція. Він хотів взяти сестер насильно, але невідома сила позбавила його розуму. Тоді дівчат вирішили стратити – двох старших засудили до спалення, а молодшу вбили стрілою з лука.

Світлий четвер, що припадає на цей день, у народній традиції пов’язують із вшануванням померлих. Віряни згадують рідних, які відійшли у вічність, відвідують кладовища та впорядковують могили.

Хто святкує день ангела 16 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Леонід, Михайло, Павло, Ніка, Василина, Галина та Ірина.

Що не можна робити 16 квітня 2026 року

Цього дня забороняється сваритися, лихословити, бажати іншим зла.

Не рекомендується нічого виносити з дому і позичати, інакше в будинку не буде добробуту. Також заборонено брати щось у борг.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати в саду та на городі. У народі цей день називали Ірина Розсадниця.

Наші предки вірили, що культура, посаджена в день Ірини, обов’язково приживеться і дасть хороший урожай.

Також 16 квітня було заведено збирати лікарські рослини.

Народні прикмети на 16 квітня 2026 року

Гримить – до хорошого врожаю зерна.

Йде сильний дощ – до спекотного літа.

День погожий – така погода буде й в травні.

Вітряно і прохолодно – так буде до літа.

Виросло багато подорожника – стільки ж буде і врожаю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.