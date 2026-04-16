Май ассоциируется с расцветом весны, теплом и началом сезона активного отдыха.

Именно на этот месяц приходится ряд праздников, которые для многих украинцев связаны с дополнительными выходными и возможностью провести больше времени с семьей. 1 мая ассоциируется с праздником труда, однако в современных условиях правила определения выходных дней претерпели существенные изменения.

Праздник 1 мая, известный как День труда, еще до полномасштабной войны входил в перечень официальных праздничных дней, определенных Кодексом законов о труде Украины. Согласно статье 73, этот день и сейчас остается праздничным.

Однако сам факт наличия праздничного дня не всегда означает дополнительный выходной.

Будет ли выходным 1 мая 2026 года

В 2026 году 1 мая приходится на пятницу. В мирное время это означало бы автоматический выходной день для большинства работников.

Впрочем, в Украине продолжает действовать правовой режим военного положения, во время которого применяются нормы закона Украины об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Согласно этому закону:

праздничные и нерабочие дни могут не применяться;

работодатель имеет право устанавливать рабочие дни без учета праздников.

В большинстве случаев во время военного положения 1 мая остается обычным рабочим днем. В частности, государственные учреждения, банки и предприятия работают по стандартному графику, если иное не определено внутренними решениями.

В то же время отдельные работодатели могут:

самостоятельно объявить этот день выходным;

или предоставить работникам дополнительный отдых.

То есть вопрос о том, будет ли 1 мая выходным, зависит не только от календаря, но и от политики конкретного учреждения.

Таким образом, несмотря на то, что 1 мая официально остается праздничным днем, в 2026 году дополнительный выходной не гарантируется на государственном уровне. Из-за военного положения большинство украинцев будут работать в этот день в обычном режиме.

Но стоит ориентироваться прежде всего на решение вашего работодателя, а не только на календарь праздников.

