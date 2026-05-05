Сегодня, 5 мая, мировое сообщество чествует труд акушерок и отмечает Всемирный день гигиены рук.

Также на эту дату приходится День борьбы за права лиц с инвалидностью, а также необычные, но символические события — День ногтей, День карикатуристов, День принцесс и даже День апноэ во сне.

Православная церковь вспоминает святую великомученицу Ирину, которая претерпела тяжкие страдания за веру во Христа. Факты ICTV узнали, кто сегодня отмечает именины, что можно и нельзя делать в этот день и на какие приметы обратить внимание.

Какой сегодня церковный праздник — 5 мая 2026 года

Верующие почитают святую великомученицу Ирину Македонскую. Она родилась в семье князя Ликиния, получила от родителей имя Пенелопа и росла в роскоши, пока не встретила своего наставника Апелиана, который открыл ей путь к вере Христовой. Девушка прошла через таинство крещения и получила имя Ирина.

Святая пережила многочисленные испытания, в частности ее пытались казнить, но Бог сохранил ее жизнь. Благодаря твердой вере Ирина смогла обратить в христианство тысячи людей. В конце жизни она добровольно ушла в пещеру и больше ее не видели — по преданию, Господь вознес ее на небо.

Кто празднует день ангела 5 мая 2026 года

Сегодня именины празднуют женщины по имени Ирина. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает мир. Его носили многие мученицы и праведницы, а также известные княгини, в частности Ирина Киевская — одна из жен Владимира Великого.

Ирины считаются спокойными, мудрыми, решительными и способными к самопожертвованию. Недаром это имя связывают с силой и благородством.

Что нельзя делать 5 мая 2026 года

Нельзя обижать, ссориться, мстить или завидовать.

Стоит избегать стирки и шитья.

Запрещено рыбачить — у рыбы продолжается нерест.

Не рекомендуется ходить в лес — самки диких животных могут быть агрессивными.

Беременным женщинам не следует сегодня стричь волосы или ногти, а также употреблять мясо.

Окна должны быть чистыми — считается, что из-за грязи солнце не сможет принести хорошую энергию.

Что можно делать сегодня

В народной традиции 5 мая — благоприятный день для посева овощей, в частности лука и растений с луковицами: тюльпанов, лилий, нарциссов. Также в этот день срезали зеленый лук, готовили пироги с ним. Считалось, что это принесет здоровье.

Наши предки верили, если сегодня съесть головку лука — весь год будет здоровым и удачным. Также в этот день убирали в доме и очищали пространство для благополучия.

Народные приметы на 5 мая 2026 года

Ясная погода сегодня — к щедрому урожаю.

Если день пришелся на убывающую луну — заморозков больше не будет.

Северный ветер — к похолоданию, западный — к дождю.

Радуга днем — к медовому урожаю.

Если кукушка поет громко — скоро потеплеет.

Тюльпаны закрылись в солнечный день — жди ухудшения погоды.

Пчелы летают далеко от ульев — к длительному теплу.

