Сьогодні, 5 травня, світова спільнота вшановує працю акушерок та відзначає Всесвітній день гігієни рук.

Також на цю дату припадає День боротьби за права осіб з інвалідністю, а також незвичні, але символічні події — День нігтів, День карикатуристів, День принцес і навіть День апное уві сні.

Православна церква згадує святу великомученицю Ірину, що зазнала тяжких страждань за віру в Христа. Факти ICTV дізналися, хто сьогодні відзначає іменини, що можна та не можна робити цього дня та на які прикмети звернути увагу.

Яке сьогодні церковне свято – 5 травня 2026 року

Віряни вшановують святу великомученицю Ірину Македонську. Вона народилася в родині князя Лікінія, отримала від батьків ім’я Пенелопа та зростала в розкоші, допоки не зустріла свого наставника Апеліана, який відкрив їй шлях до віри Христової. Дівчина пройшла через таїнство хрещення та отримала ім’я Ірина.

Свята пережила численні випробування, зокрема її намагалися стратити, але Бог зберіг її життя. Завдяки твердій вірі Ірина змогла навернути до християнства тисячі людей. Наприкінці життя вона добровільно пішла в печеру й більше її не бачили — за переказами, Господь возніс її на небо.

Хто святкує день ангела 5 травня 2026 року

Сьогодні іменини святкують жінки на ім’я Ірина. Ім’я має давньогрецьке походження та означає мир. Його носили багато мучениць і праведниць, а також відомі княгині, зокрема Ірина Київська — одна з дружин Володимира Великого.

Ірини вважаються спокійними, мудрими, рішучими і здатними до самопожертви. Недарма це ім’я пов’язують із силою й благородством.

Що не можна робити 5 травня 2026 року

Не можна ображати, сваритися, мститися чи заздрити.

Варто уникати прання та шиття.

Заборонено рибалити — у риби триває нерест.

Не рекомендується ходити в ліс — самиці диких тварин можуть бути агресивними.

Вагітним жінкам не слід сьогодні стригти волосся чи нігті, а також вживати м’ясо.

Вікна мають бути чистими — вважається, що через бруд сонце не зможе принести добру енергію.

Що можна робити сьогодні

У народній традиції 5 травня — сприятливий день для посіву овочів, зокрема цибулі та рослин із цибулинами: тюльпанів, лілій, нарцисів. Також цього дня зрізали зелену цибулю, готували пироги з нею. Вважалося, що це принесе здоров’я.

Наші предки вірили, якщо сьогодні з’їсти головку цибулі — весь рік буде здоровим і вдалим. Також у цей день прибирали в домі та очищали простір для добробуту.

Народні прикмети на 5 травня 2026 року

Ясна погода сьогодні — до щедрого врожаю.

Якщо день припав на спадний місяць — заморозків більше не буде.

Північний вітер — до похолодання, західний – до дощу.

Веселка вдень — на медовий врожай.

Якщо зозуля співає голосно — скоро потепліє.

Тюльпани закрилися в сонячний день — чекай погіршення погоди.

Бджоли літають далеко від вуликів — до тривалого тепла.

