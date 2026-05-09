Традиционно в мае верующие отмечают День Николая Чудотворца, или, как его еще называют в народе, — весеннего Николая.

Праздник приурочен к перенесению мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году.

Николай Чудотворец 2026 — дата

Согласно новоюлианскому календарю, День Николая Чудотворца 2026 отмечается 9 мая. По старому стилю весенний Николай приходится на 22 мая.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в православной церкви. Он был епископом города Мира в Ликии (современная территория Турции), подвергался гонениям во времена правления римского императора Диоклетиана.

Вся жизнь святого была полна благодеяний и чудес. Николай помогал утопающим, освобождал пленных, спасал от смертной казни невинных, исцелял больных, помогал избавиться от бедности, дарил пищу голодным, был помощником и защитником.

