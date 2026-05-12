Какой праздник 12 мая и что сегодня нельзя приносить домой
Во вторник, 12 мая, отмечается Международный день медицинской сестры, День экологического образования, Международный день здоровья растений, Международный день осведомленности о миалгическом энцефаломиелите, Всемирный день осведомленности о фибромиалгии, а также Международный день распространения информации о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях.
Православная церковь сегодня чтит память святых Епифания и Германа. Подробнее о праздниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник — 12 мая 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти святого Епифания, епископа Кипрского, и святого Германа, патриарха Константинопольского.
Епифаний был палестинским монахом, а также епископом в городе Саламин, что в Кипре. Больше всего он прославился тем, что обличал ересь. Герман в течение 15 лет был патриархом Константинопольским. Его почитают как одного из величайших противников иконоборчества.
Кто празднует день ангела 12 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян, Иван.
Что нельзя делать 12 мая 2026 года
В народе верили, если 12 мая во двор прибежит лиса из леса, то это к беде. Согласно приметам, сегодня нельзя срывать цветы кувшинки и приносить их домой.
Не стоит скупиться и отказывать, если у вас просят одолжить какую-то вещь, иначе добра в жизни не будет. Также церковь не одобряет ссор, агрессии, сплетен и оскорблений.
Что можно делать сегодня
Наши предки называли 12 мая Рябиновкой, потому что именно в этот период начинала цвести рябина. Считалось, что это дерево защищает от пожаров, поэтому его часто сажали рядом с домом.
Сегодня можно заниматься домашними делами как на огороде, так и во дворе. Также стоит помогать тем, кто в этом нуждается.
Народные приметы на 12 мая 2026 года
- Пасмурное утро — лето будет дождливым.
- Соловей поет всю ночь — ждите потепления.
- Много майских жуков — к засухе летом.
- Много цветов на рябине — ждите хороший урожай ягод.
- Красный рассвет — лето будет засушливым.