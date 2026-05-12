У вівторок, 12 травня, відзначається Міжнародний день медичної сестри, День екологічної освіти, Міжнародний день здоров’я рослин, Міжнародний день обізнаності про міалгічний енцефаломієліт, Всесвітній день обізнаності про фіброміалгію, а також Міжнародний день поширення інформації про хронічні імунологічні та неврологічні захворювання.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих Епіфанія і Германа. Детальніше про свята, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 12 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого Епіфанія, єпископа Кіпрського, та святого Германа, патріарха Константинопольського.

Епіфаній був палестинським монахом, а також єпископом у місті Саламін, що в Кіпрі. Найбільше він прославився тим, що викривав єресь.

Герман протягом 15 років був патріархом Константинопольським. Його шанують як одного з найбільших противників іконоборства.

Хто святкує день ангела 12 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких чоловічих імен: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

Що не можна робити 12 травня 2026 року

У народі вірили, якщо 12 травня у двір прибіжить лисиця з лісу, то це до біди. Згідно з прикметами, сьогодні не можна зривати квіти латаття і приносити їх додому.

Не варто скупитися і відмовляти, якщо у вас просять позичити якусь річ, інакше добра в житті не буде. Також церква не схвалює сварок, агресії, пліток та образ.

Що можна робити сьогодні

Наші предки називали 12 травня Горобинівкою, тому що саме в цей період починала квітнути горобина. Вважалося, що це дерево захищає від пожеж, тому його часто садили поряд з будинком.

Сьогодні можна займатися домашніми справами як на городі, так і на подвір’ї. Також варто допомагати тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 12 травня 2026 року

Похмурий ранок – літо буде дощовим.

Соловей співає усю ніч – чекайте на потепління.

Багато хрущів – до посухи влітку.

Багато квітів на горобині – чекайте на гарний врожай ягід.

Червоний світанок – літо буде посушливим.

