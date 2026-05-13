Сьогодні, 13 травня, у світі відзначають одразу кілька цікавих свят — від кулінарних до фольклорних. Цього дня шанують яблучний пиріг, а також присвячують увагу хумусу, який став символом близькосхідної кухні. Серед незвичних свят – День лепрекона та Всесвітній день кульбаби.

Крім того, 13 травня вважається Днем народження застібки-липучки, адже у 1958 році швейцарець Жорж де Местраль отримав патент на свій винахід. Православна церква вшановує святу мученицю Гликерію.

Факти ICTV зібрали інформацію про церковне та світське значення цього дня, іменини, прикмети, а також поради, чого варто уникати, а що зробити саме 13 травня.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 13 травня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святої мучениці Гликерії. Вона жила у II столітті та з юних років вирізнялася глибокою вірою в Христа.

За відмову поклонитися язичницьким богам під час гонінь на християн дівчину жорстоко стратили за наказом імператора Марка Аврелія.

У місті Гераклея (сучасне Текірдаг, Туреччина), де вона прийняла мученицьку смерть, на її честь збудували храм, у якому зберігається її голова як реліквія.

Хто святкує день ангела 13 травня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають чоловіки та хлопчики, що носять імена Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Олександр, Сергій, Тарас та Ян.

Серед жінок та дівчат цього дня приймають вітання Аріна, Ірина та Гликерія.

Що не можна робити 13 травня 2026 року

Не зривайтеся на емоції – різкі слова, сказані зопалу, можуть обернутися непередбачуваними наслідками як для вас, так і для ваших близьких.

Уникайте сварок та прокльонів. Будь-які конфлікти або образи, озвучені цього дня, вважалися здатними привернути лихо.

Не давайте і не беріть у борг. Вважається, що з речами або грошима, які позичаєш 13 травня, йде й частина твоєї енергії та добробуту.

Не проливайте сліз без потреби. За народним повір’ям, сльози цього дня можуть стати провісниками суму на довгий час – хто плаче 13 травня без вагомої причини, ризикує часто засмучуватись упродовж року.

Що можна робити сьогодні

Цей день здавна вважався сприятливим для очищення життєвого простору. Люди прибирали в оселі, викидали усе зайве й непотрібне, щоб разом із мотлохом позбутися накопиченого негативу. Така практика символізувала не лише порядок у домі, а й оновлення внутрішнього стану.

Також 13 травня вважали особливим для збирання лікарських трав. За народними уявленнями, саме сьогодні природа нібито відкриває свої найсильніші зцілювальні властивості – тому все зібране цього дня матиме особливу силу.

Народні прикмети на 13 травня 2026 року

Ясне або похмуре небо цього дня вказує на характер літа. Якою буде погода на святу Гликерію, таким буде й прийдешнє літо.

Якщо жайворонки кружляють високо в небі, день буде сонячним і теплим.

Сильний вітер 13 травня віщує нестійке й мінливе літо.

Бджоли вилітають з вуликів рано вранці – на тривалий період теплої погоди.

Ранковий туман – добрий знак, значить, рік буде врожайним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.