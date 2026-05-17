Яке свято 17 травня 2026 та для чого лишати старе взуття на городі
Сьогодні, 17 травня, в Україні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій.
У світі на цю дату припадають Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам’яті померлих від СНІДу, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти, Всесвітній день пульмонолога, День народження інтернету та День волоського горіха.
Православні віряни 17 травня згадують святого апостола Андроніка та Юнії.
Яке сьогодні церковне свято – 17 травня 2026 року
Згідно з церковним календарем цього дня вшановують святих апостолів від 70 Андроніка та Юнію. Вони були родичами апостола Павла та його сподвижниками у проповідуванні Євангелія.
Святий Андронік став єпископом Паннонії (нині територія Угорщини та Сербії), де активно навертав язичників у християнство, руйнував ідольські капища, будував храми та звершував чудеса. Юнія (або Іунія) супроводжувала його у місіонерських подорожах.
За одними джерелами, вони мирно відійшли до Бога, за іншими – прийняли мученицьку смерть, а їхні мощі були знайдені в Євгенії – передмісті Константинополя – в V столітті.
Який сьогодні, 17 травня 2026 року, день в Україні
Хто святкує день ангела 17 травня 2026 року
Іменини цього дня відзначають власники імен Адріан, Микола, Панас і Степан. Також день ангела святкують Євдокії та Єфросинії.
Що не можна робити 17 травня 2026 року
- Не заходити до лісу та в поле. Утім, це має цілком логічне пояснення, адже в цей час активізуються змії, які можуть бути небезпечними для людини.
- Уникайте ухвалення важливих рішень – день несприятливий для серйозних змін чи нових починань.
- Не підіймайте речі на роздоріжжі або біля порога. Вважається, що такі предмети можуть нести негативну енергетику.
- Не стрижіть волосся та нігті. За повір’ями, це може скоротити тривалість життя.
- Уникайте сварок та пліток, щоб позбутися тривалих неприємностей.
Що можна робити сьогодні
17 травня традиційно вважається сприятливим днем для сільськогосподарських робіт. Вважається, що все, посіяне й посаджене цього дня, добре приживеться та дасть багатий урожай.
Особливо вдалим цей день є для підгортання картоплі. Народне повір’я каже, що така робота саме 17 травня сприяє рясному врожаю. Також у давнину господарі готували страви з картоплі, щоби задобрити землю й отримати щедрий дар восени.
Окрім того, наші предки проводили прості обряди захисту врожаю. Наприклад, на межі городу залишали старе взуття – вірили, що це відлякує злих духів і хвороби від рослин.
Народні прикмети на 17 травня 2026 року
- Дощ цього дня віщує дощове літо.
- Вітер з півночі – передвісник холодного літа.
- Немає роси вранці – чекайте на зміну погоди найближчим часом.
- Цвіте калина – час сіяти огірки, гарбузи та кукурудзу.
- Багато хрущів – літо буде посушливим.