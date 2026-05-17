Сьогодні, 17 травня, в Україні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день боротьби з гомофобією, День пам’яті померлих від СНІДу, Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти, Всесвітній день пульмонолога, День народження інтернету та День волоського горіха.

Православні віряни 17 травня згадують святого апостола Андроніка та Юнії.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізналися історію свят цього дня, а ще хто святкує іменини, до яких прикмет зверталися давні українці, що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 17 травня 2026 року

Згідно з церковним календарем цього дня вшановують святих апостолів від 70 Андроніка та Юнію. Вони були родичами апостола Павла та його сподвижниками у проповідуванні Євангелія.

Святий Андронік став єпископом Паннонії (нині територія Угорщини та Сербії), де активно навертав язичників у християнство, руйнував ідольські капища, будував храми та звершував чудеса. Юнія (або Іунія) супроводжувала його у місіонерських подорожах.

За одними джерелами, вони мирно відійшли до Бога, за іншими – прийняли мученицьку смерть, а їхні мощі були знайдені в Євгенії – передмісті Константинополя – в V столітті.

Який сьогодні, 17 травня 2026 року, день в Україні

У третю неділю травня в Україні традиційно вшановують День пам’яті жертв політичних репресій. Цю дату встановили для вшанування мільйонів людей, які постраждали від сталінського терору, масових арештів, розстрілів і переслідувань у часи радянського тоталітарного режиму. Пам’ятний день був офіційно запроваджений указом президента Віктора Ющенка у 2007 році до 70-х роковин Великого терору. Саме у 1937-1938 роках радянська влада розгорнула масштабні репресії проти української інтелігенції, військових, духовенства та всіх, кого оголосили “ворогами народу”. У цей день в Україні згадують тих, чиї життя були зламані репресивною системою, а також говорять про важливість збереження історичної пам’яті та недопущення повторення подібних трагедій.

Хто святкує день ангела 17 травня 2026 року

Іменини цього дня відзначають власники імен Адріан, Микола, Панас і Степан. Також день ангела святкують Євдокії та Єфросинії.

Що не можна робити 17 травня 2026 року

Не заходити до лісу та в поле. Утім, це має цілком логічне пояснення, адже в цей час активізуються змії, які можуть бути небезпечними для людини.

Уникайте ухвалення важливих рішень – день несприятливий для серйозних змін чи нових починань.

Не підіймайте речі на роздоріжжі або біля порога. Вважається, що такі предмети можуть нести негативну енергетику.

Не стрижіть волосся та нігті. За повір’ями, це може скоротити тривалість життя.

Уникайте сварок та пліток, щоб позбутися тривалих неприємностей.

Що можна робити сьогодні

17 травня традиційно вважається сприятливим днем для сільськогосподарських робіт. Вважається, що все, посіяне й посаджене цього дня, добре приживеться та дасть багатий урожай.

Особливо вдалим цей день є для підгортання картоплі. Народне повір’я каже, що така робота саме 17 травня сприяє рясному врожаю. Також у давнину господарі готували страви з картоплі, щоби задобрити землю й отримати щедрий дар восени.

Окрім того, наші предки проводили прості обряди захисту врожаю. Наприклад, на межі городу залишали старе взуття – вірили, що це відлякує злих духів і хвороби від рослин.

Народні прикмети на 17 травня 2026 року

Дощ цього дня віщує дощове літо.

Вітер з півночі – передвісник холодного літа.

Немає роси вранці – чекайте на зміну погоди найближчим часом.

Цвіте калина – час сіяти огірки, гарбузи та кукурудзу.

Багато хрущів – літо буде посушливим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.