У пʼятницю, 22 травня, відзначається Всесвітній день готів, Всесвітній день міських фермерів, Міжнародний день біологічного різноманіття, Всесвітній день прееклампсії і День Шерлока Холмса.

Провославна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Василіска. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 22 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого мученика Василіска Команського. Він постраждав за віру в Христа за часів правління імператора Максиміана Галерія.

Спочатку Василіска відправили до в’язниці у місто Комани, а потім піддали тортурам. Попри усі випробування, мученик відмовився приносити жертву язичницьким богам.

У 308 році Василіску відсікли голову, а його тіло кинули в річку. Згодом на місці поховання святого Василіска побудували церкву в його ім’я. Там неодноразово відбувалися випадки зцілення.

Хто святкує день ангела 22 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

Що не можна робити 22 травня 2026 року

На день святого Василіска заборонено сваритися, лінуватися, пліткувати, заздрити, ображати когось і бути жадібним.

Не рекомендується починати нову роботу – на неї чекає провал. Також не варто працювати на городі та в полі, інакше замість урожаю вродяться волошки та полин.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися святому Василіску з проханнями зцілити від хвороб та надати сил, щоб гідно винести всі життєві випробування. День варто провести із близькими – вважається, що це принесе удачу.

В цю дату селяни збирали волошки в полі, щоб потім висушити і використовувати як ліки. Також сьогодні можна наводити лад в оселі.

Народні прикмети на 22 травня 2026 року

На Василіска пішов дощ – до гарного врожаю грибів.

Почули спів солов’я – чекайте на удачу.

Зацвіла горобина – цього сезону буде багато ягід.

Жаби голосно квакають – до гарного врожаю вівса.

