В субботу, 30 мая, в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День города Кременчуга и День степи.

Также на эту дату приходятся Всемирный день рассеянного склероза, День женской эмансипации, Международный день объятий вашей кошки и Международный день картофеля.

Православная церковь сегодня отмечает Троицкую поминальную родительскую субботу и чтит память преподобного Исаакия Далматского.

Какой сегодня церковный праздник — 30 мая 2026 года

30 мая православные христиане отмечают Троицкую поминальную субботу — одну из Вселенских поминальных суббот, которая приходится на канун праздника Троицы.

Троицкую поминальную субботу ежегодно отмечают на 49-й день после Пасхи. В этот день верующие молятся за умерших родственников и всех усопших христиан.

Накануне, в пятницу вечером, в храмах служат парастас — особое заупокойное богослужение. В субботу верующие подают записки с именами умерших, заказывают панихиды и приносят милостыню.

Также 30 мая в церковном календаре — день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии, вел уединенный, аскетический образ жизни.

Святой основал монастырь возле Константинополя и был известен своей борьбой против ереси арианства. В народе Исаакия почитали как великого пророка. Преподобный стал первым игуменом Далматским. Умер 30 мая 383 года.

Какой сегодня, 30 мая 2026 года, день в Украине

Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник был учрежден указом президента в 1999 году.

В этот день чествуют редакторов, издателей, печатников, дизайнеров, корректоров и всех, кто занимается созданием и распространением книг.

Украинское книгопечатание имеет многовековую историю. Одним из самых выдающихся памятников книжного искусства считается Острожская Библия, напечатанная в 1581 году.

Также в последние выходные мая День города отмечает Кременчуг. С 2025 года дату празднования перенесли с 29 сентября на конец мая после общественного голосования жителей.

Кременчуг — один из крупнейших городов Полтавской области и важный промышленный центр Украины. Город основан в 1571 году, а его название, по одной из версий, происходит от тюркского слова “керменчик”, что означает “небольшая крепость”.

Ежегодно 30 мая в Украине отмечают День степи. Праздник основали по инициативе участников межрегионального научного семинара Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей, который состоялся 1 марта 2017 года.

В том же году состоялось празднование 90-летия со дня создания заповедника Каменные могилы, который является традиционным символом охраны украинских степей. Целью праздника является популяризация украинских степей и их защита.

Кто празднует день ангела 30 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Василий и Яков.

Что нельзя делать 30 мая 2026 года

В день Исаакия нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, оскорблять кого-то и обижаться. Запрещено ходить в лес — может укусить змея. По этой же причине не стоит ходить босиком по траве.

Народные приметы не советуют в этот день заводить новые знакомства — это к несчастью. Также не рекомендуется отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

Что можно делать сегодня

В народе этот день называли Змеиным. Наши предки верили, что пресмыкающиеся в эту дату выползают из своих нор, поэтому стоит остерегаться встречи с ними. 30 мая можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.

Народные приметы на 24 мая 2026 года

Пауки плетут паутину — к изменению погоды.

Пчелы вялые — ждите жару.

Идет дождь — к хорошему урожаю грибов осенью.

На шиповнике пышные цветы — зима будет суровой и морозной.

Активно цветут черемуха и липа — к жаркому лету.

