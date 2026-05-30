Какой праздник 30 мая 2026 года и почему запрещено ходить в лес
В субботу, 30 мая, в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, День города Кременчуга и День степи.
Также на эту дату приходятся Всемирный день рассеянного склероза, День женской эмансипации, Международный день объятий вашей кошки и Международный день картофеля.
Православная церковь сегодня отмечает Троицкую поминальную родительскую субботу и чтит память преподобного Исаакия Далматского.
Какой сегодня церковный праздник — 30 мая 2026 года
30 мая православные христиане отмечают Троицкую поминальную субботу — одну из Вселенских поминальных суббот, которая приходится на канун праздника Троицы.
Троицкую поминальную субботу ежегодно отмечают на 49-й день после Пасхи. В этот день верующие молятся за умерших родственников и всех усопших христиан.
Накануне, в пятницу вечером, в храмах служат парастас — особое заупокойное богослужение. В субботу верующие подают записки с именами умерших, заказывают панихиды и приносят милостыню.
Также 30 мая в церковном календаре — день памяти преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии, вел уединенный, аскетический образ жизни.
Святой основал монастырь возле Константинополя и был известен своей борьбой против ереси арианства. В народе Исаакия почитали как великого пророка. Преподобный стал первым игуменом Далматским. Умер 30 мая 383 года.
Какой сегодня, 30 мая 2026 года, день в Украине
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник был учрежден указом президента в 1999 году.
В этот день чествуют редакторов, издателей, печатников, дизайнеров, корректоров и всех, кто занимается созданием и распространением книг.
Украинское книгопечатание имеет многовековую историю. Одним из самых выдающихся памятников книжного искусства считается Острожская Библия, напечатанная в 1581 году.
Также в последние выходные мая День города отмечает Кременчуг. С 2025 года дату празднования перенесли с 29 сентября на конец мая после общественного голосования жителей.
Кременчуг — один из крупнейших городов Полтавской области и важный промышленный центр Украины. Город основан в 1571 году, а его название, по одной из версий, происходит от тюркского слова “керменчик”, что означает “небольшая крепость”.
Ежегодно 30 мая в Украине отмечают День степи. Праздник основали по инициативе участников межрегионального научного семинара Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей, который состоялся 1 марта 2017 года.
В том же году состоялось празднование 90-летия со дня создания заповедника Каменные могилы, который является традиционным символом охраны украинских степей. Целью праздника является популяризация украинских степей и их защита.
Кто празднует день ангела 30 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить мужчин по имени Василий и Яков.
Что нельзя делать 30 мая 2026 года
В день Исаакия нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, оскорблять кого-то и обижаться. Запрещено ходить в лес — может укусить змея. По этой же причине не стоит ходить босиком по траве.
Народные приметы не советуют в этот день заводить новые знакомства — это к несчастью. Также не рекомендуется отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.
Что можно делать сегодня
В народе этот день называли Змеиным. Наши предки верили, что пресмыкающиеся в эту дату выползают из своих нор, поэтому стоит остерегаться встречи с ними. 30 мая можно заниматься домашними делами, работать во дворе и на огороде.
Народные приметы на 30 мая 2026 года
- Пауки плетут паутину — к изменению погоды.
- Пчелы вялые — ждите жару.
- Идет дождь — к хорошему урожаю грибов осенью.
- На шиповнике пышные цветы — зима будет суровой и морозной.
- Активно цветут черемуха и липа — к жаркому лету.