У суботу, 30 травня, в Україні відзначається День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження в Україні, День міста Кременчук та День степу.

Також на цю дату припадають Всесвітній день розсіяного склерозу, День жіночої емансипації, Міжнародний день обіймів вашої кішки та Міжнародний день картоплі.

Православна церква сьогодні відзначає Троїцьку поминальну батьківську суботу та вшановує пам’ять преподобного Ісаакія Далматського.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 30 травня 2026 року

30 травня православні християни відзначають Троїцьку поминальну батьківську суботу — одну з Вселенських поминальних субот, яка припадає на переддень свята Трійці.

Троїцьку поминальну суботу щороку звершують на 49-й день після Великодня. Цього дня віряни моляться за померлих родичів і всіх спочилих християн.

Напередодні, у п’ятницю ввечері, у храмах служать парастас — особливе заупокійне богослужіння. У суботу віряни подають записки з іменами померлих, замовляють панахиди та приносять милостиню.

Також 30 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена Далматського. Він жив у IV столітті в Сирії, вів усамітнений, аскетичний спосіб життя.

Святий заснував монастир біля Константинополя і був відомий своєю боротьбою проти єресі аріанства. У народі Ісаакія шанували як великого пророка. Преподобний став першим ігуменом Далматським. Помер 30 травня 383 року.

Який сьогодні, 30 травня 2026 року, день в Україні

Щороку в останню суботу травня в Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Свято було встановлене указом президента у 1999 році.

Цього дня вшановують редакторів, видавців, друкарів, дизайнерів, коректорів і всіх, хто працює над створенням та поширенням книг.

Українська друкарська справа має багатовікову історію. Однією з найвизначніших пам’яток книжкового мистецтва вважається Острозька Біблія, надрукована у 1581 році.

Також в останні вихідні травня День міста святкує Кременчук. Із 2025 року дату святкування перенесли з 29 вересня на кінець травня після громадського голосування мешканців.

Кременчук — одне з найбільших міст Полтавської області та важливий промисловий центр України. Місто засноване у 1571 році, а його назва, за однією з версій, походить від тюркського слова “керменчик”, що означає “невелика фортеця”.

Щороку 30 травня в Україні відзначають День степу. Свято започаткували за ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей, що відбувся 1 березня 2017 року.

Того ж року відбулося святкування 90-річчя від створення заповідника Кам’яні могили, який є традиційним символом охорони українських степів. Метою свята є популяризація українських степів та їхній захист.

Хто святкує день ангела 30 травня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати чоловіків на ім’я Василь та Яків.

Що не можна робити 30 травня 2026 року

У день Ісаакія не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати когось і ображатися. Заборонено ходити до лісу – може вкусити змія. З цієї ж причини не варто ходити босоніж по траві.

Народні прикмети не радять цього дня заводити нові знайомства – це до нещастя. Також не рекомендується відмовляти в допомозі тому, хто її потребує.

Що можна робити сьогодні

У народі цей день називали Зміїним. Наші предки вірили, що плазуни в цю дату виповзають зі своїх нір, тому варто остерігатися зустрічі з ними. 30 травня можна займатися домашніми справами, працювати на подвір’ї та на городі.

Народні прикмети на 24 травня 2026 року

Павуки плетуть павутину – до зміни погоди.

Бджоли мляві – чекайте на спеку.

Йде дощ – до гарного врожаю грибів восени.

На шипшині пишні квіти – зима буде суворою і морозною.

Активно квітнуть черемха та липа – до спекотного літа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.