В понедельник, 15 июня, отмечают Всемирный день пожертвований, Всемирный день ветра и День защиты пожилых людей.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Амоса. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 15 июня 2026 года

15 июня в новоюлианском церковном календаре — день памяти святого пророка Амоса. Он жил в VIII в. до рождения Христа в городе Текоа, что неподалеку от Вифлеема.

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Увидев смирение Амоса, Бог велел ему идти в Израиль и убеждать людей, погрязших в грехах и идолопоклонстве, покаяться и начать вести праведную жизнь.

Главный жрец Израиля Амасия начал издеваться над святым пророком и приказывал ему возвращаться домой. Однажды он жестоко избил Амоса и тот через два дня умер от жестоких ран. Но его слово осталось в виде Книги пророка Амоса, которая вошла в Ветхий Завет.

Кто празднует день ангела 15 июня 2026 года

В этот день свои именины отмечают мужчины и мальчики с именами Григорий, Михаил, Семен и Федор.

Что нельзя делать 15 июня 2026 года

В этот день нельзя ссориться и даже разговаривать на повышенных тонах, потому что долго не сможете помириться.

Под запретом также сплетни, оскорбления, клевета и зависть. Проявления жадности и скупости 15 июня приведут к большим потерям. Народные приметы говорят, что сегодня нельзя купаться в открытых водоемах, иначе на дно затянет нечистая сила.

Что можно делать сегодня

В воскресенье стоит отложить домашние дела, уборку, рукоделие, а также работу на огороде. В этот день лучше отдохнуть, провести время с родными или друзьями. Важно проявлять доброту и помогать тем, кто в этом нуждается.

Народные приметы на 15 июня 2026 года

Пасмурная погода целый день — лето будет жарким, а осень теплой.

Утром много росы на траве — к хорошему урожаю.

Дождь — к плохому урожаю ржи.

На небе перистые облака — ждите дождя.

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