У понеділок, 15 червня, відзначають Всесвітній день пожертвувань, Всесвітній день вітру та День захисту людей похилого віку.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Амоса. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – читайте далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 червня 2026 року

15 червня у новоюліанському церковному календарі – день пам’яті святого пророка Амоса. Він жив у VIII ст. до народження Христа у місті Текоа, що неподалік від Вифлеєму.

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Побачивши смиренність Амоса, Бог звелів йому йти до Ізраїлю і переконувати людей, які загрузли в гріхах та ідолопоклонстві, покаятися й почати вести праведне життя.

Головний жрець Ізраїлю Амасія почав знущатися зі святого пророка та наказував йому повертатися додому. Одного разу він жорстоко побив Амоса і той через два дні помер він жорстоких ран. Але його слово залишилося у вигляді Книги пророка Амоса, яка увійшла до Старого Заповіту.

Хто святкує день ангела 15 червня 2026 року

Цього дня свої іменини відзначають чоловіки та хлопчики, що носять імена Григорій, Михайло, Семен і Федір.

Що не можна робити 15 червня 2026 року

Цього дня не можна сваритися та навіть розмовляти на підвищених тонах, тому що довго не зможете помиритися.

Під забороною також плітки, образи, наклепи й заздрощі. Прояви жадібності та скупості 15 червня призведуть до великих втрат. Народні прикмети кажуть, що сьогодні не можна купатися у відкритих водоймах, інакше на дно затягне нечиста сила.

Що можна робити сьогодні

У неділю варто відкласти домашні справи, прибирання, рукоділля, а також роботу на городі. Цього дня краще відпочити, провести час із рідними чи друзями. Важливо проявляти доброту і допомогати тим, хто цього потребує.

Народні прикмети на 15 червня 2026 року

Похмура погода цілий день – літо буде спекотним, а осінь теплою.

Вранці багато роси на траві – до гарного врожаю.

Дощить – до поганого урожаю жита.

На небі перисті хмари – чекайте на дощ.

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