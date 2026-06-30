Во вторник, 30 июня, отмечается Всемирный день социальных сетей, Международный день астероида, Международный день парламентаризма, а также Международный день Сейлор Мун для тех, кто любит одноименную мангу и аниме.

В церковном календаре сегодня — Собор двенадцати апостолов. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 30 июня 2026 года

Православные верующие 30 июня празднуют Собор двенадцати апостолов. Событие посвящено апостолам Иисуса Христа: Петру Первоверховному, Андрею Первозванному, Иакову Зеведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Матфею, Иакову Алфееву, Фадею, Симону Кананиту, а также Матфею, избранному в число двенадцати апостолов вместо Иуды Искариота.

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Иисус Христос собрал себе учеников среди простого народа за три года до распятия на Кресте. Он выбирал тех, кто мог постичь глубину его учения, донести до других любовь к Богу, а также способных служить человечеству.

Кто празднует день ангела 30 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Назар, Петр, Мария, Марта и София. Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями радости, вдохновения и ярких жизненных событий.

Что нельзя делать 30 июня 2026 года

В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, играть в азартные игры, проявлять равнодушие или жестокость. Нельзя отказывать в помощи. Также не стоит злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы советуют отложить все важные дела, поскольку они не приведут к хорошим результатам. В этот день есть риск наткнуться на мошенников, поэтому важно быть бдительными.

Что можно делать сегодня

Поскольку апостолы Христа путешествовали по миру, проповедуя Евангелие, 30 июня считается удачным для путешествий. Сегодня можно отправляться в дорогу. Также полезно заниматься своим здоровьем: посетить врача, пойти на массаж, в салон на косметологические процедуры и т.д.

Народные приметы на 30 июня 2026 года

Кует кукушка — к жаркому и долгому лету.

Кукушка молчит в этот день — зима будет снежной, а снег выпадет рано.

Карпы опустились на дно водоема — скоро будет непогода.

Утром много росы — к солнечной погоде.

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