У вівторок, 30 червня, відзначається Всесвітній день соціальних мереж, Міжнародний день астероїда, Міжнародний день парламентаризму та Міжнародний день Сейлор Мун для тих, хто любить однойменну мангу та аніме.

У церковному календарі сьогодні — Собор дванадцяти апостолів. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня — у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 30 червня 2026 року

Православні віряни 30 червня святкують Собор дванадцяти апостолів. Подія присвячена апостолам Ісуса Христа: Петру Першоверховному, Андрію Первозваному, Іакову Зеведеєву, Івану Богослову, Пилипу, Варфоломію, Фомі, Матвію, Якову Алфеєву, Тадею, Симону Кананіту, а також Маттію, обраному до числа дванадцяти апостолів замість Юди Іскаріота.

Зараз дивляться

Ісус Христос зібрав собі учнів серед простого народу за три роки до розп’яття на Хресті. Він обирав тих, хто міг осягнути глибину його вчення, донести до інших любов до Бога, а також здатних служити людству.

Хто святкує день ангела 30 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Іван, Назар, Петро, Марія, Марта та Софія. Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями радості, наснаги та яскравих життєвих подій.

Що не можна робити 30 червня 2026 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, грати в азартні ігри, проявляти байдужість чи жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі. Також не варто зловживати алкоголем.

Народні прикмети радять відкласти всі важливі справи, оскільки вони не призведуть до хороших результатів. У цей день є ризик натрапити на шахраїв, тому важливо бути пильними.

Що можна робити сьогодні

Оскільки апостоли Христа подорожували світом, проповідуючи Євангеліє, 30 червня вважається вдалим для мандрівок. Сьогодні можна вирушати в дорогу. Також корисно займатися своїм здоров’ям: відвідати лікаря, піти на масаж, в салон на косметологічні процедури тощо.

Народні прикмети на 30 червня 2026 року

Кує зозуля — до спекотного і довгого літа.

Зозуля мовчить цього дня — зима буде сніжною, а сніг випаде рано.

Коропи опустилися на дно водойми — скоро буде негода.

Вранці багато роси — до сонячної погоди.

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