День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины — один из самых молодых профессиональных военных праздников в Украине.

Его учредили, чтобы почтить мужество и героизм военных авиаторов, которые выполняют боевые задачи, поддерживают украинских защитников с воздуха, эвакуируют раненых и доставляют личный состав и необходимые грузы на передовую.

Когда День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ в 2026 году, какое значение имеет этот праздник и как поздравить военных авиаторов — читайте в материале Фактов ICTV.

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Когда День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ в 2026 году

День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ ежегодно отмечают 3 июля. Праздник установлен указом президента Украины №17/2025 от 8 января 2025 года.

Его цель — чествование мужества и героизма воинов армейской авиации, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также для формирования современных военных традиций.

День армейской авиации СВ ВСУ — значение праздника

Армейская авиация входит в состав Сухопутных войск ВСУ. Ее подразделения оказывают огневую поддержку украинским военным, поражают цели противника, доставляют десант и грузы, эвакуируют раненых и обеспечивают выполнение других боевых задач.

Именно 3 июля 1994 года армейская авиация вошла в состав Сухопутных войск ВСУ. Позже эта дата стала основой для нового профессионального праздника.

Поздравления с Днем армейской авиации СВ ВСУ — картинки

В этот день военных авиаторов благодарят за мужество, профессионализм и самоотверженную службу. Вот несколько открыток, которые можно отправить в знак благодарности тем, кто держит небо.

Поздравления с Днем армейской авиации СВ ВСУ в прозе

С Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ! Благодарим за мужество, профессионализм и преданность Украине. Пусть все вылеты будут успешными, а возвращения — счастливыми. Крепкого здоровья, сил и скорейшей победы!

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Поздравляем с Днем армейской авиации Сухопутных войск ВСУ! Желаем крепкого здоровья, выдержки, надежных побратимов, мирного неба и успешного выполнения всех задач. Спасибо за защиту Украины!

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С профессиональным праздником воинов армейской авиации! Пусть мужество, мастерство и несокрушимый дух помогают преодолевать все испытания. Желаем сил, поддержки родных и победы!

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Искренне поздравляем защитников армейской авиации Сухопутных войск ВСУ! Пусть небо будет благосклонным, техника — надежной, а дома всегда ждут самые дорогие люди. Спасибо за вашу службу!

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С Днем армейской авиации! Желаем сил, выдержки, уверенности в своих решениях и мирного неба над Украиной. Пусть все боевые задачи завершаются успешно, а рядом всегда будут верные побратимы.

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Поздравляем воинов армейской авиации Сухопутных войск ВСУ! Благодарим за смелость, самоотверженность и ежедневный труд ради Украины. Желаем здоровья, счастья вашим семьям и скорейшей победы.

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С праздником, воины армейской авиации! Пусть отвага, профессионализм и любовь к Украине всегда ведут вперед. Желаем успешных вылетов, счастливых возвращений, мира и новых побед!

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