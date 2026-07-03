День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України — одне з наймолодших професійних військових свят в Україні.

Його запровадили, щоб вшанувати мужність і героїзм військових авіаторів, які виконують бойові завдання, підтримують українських захисників з повітря, евакуюють поранених та доставляють особовий склад і необхідні вантажі на передову.

Коли День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ у 2026 році, яке значення має це свято та як привітати військових авіаторів — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Коли День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ у 2026 році

День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ щороку відзначають 3 липня. Свято встановили указом президента України №17/2025 від 8 січня 2025 року.

Його мета — вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації, проявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також для започаткування сучасних військових традицій.

День армійської авіації СВ ЗСУ — значення свята

Армійська авіація входит до складу Сухопутних військ ЗСУ. Її підрозділи виконують вогневу підтримку українських військових, уражають цілі противника, доставляють десант і вантажі, евакуюють поранених та забезпечують виконання інших бойових завдань.

Саме 3 липня 1994 року армійська авіація увійшла до складу Сухопутних військ ЗСУ. Згодом ця дата стала основою для нового професійного свята.

Привітання з Днем армійської авіації СВ ЗСУ — картинки

У цей день військовим авіаторам дякують за мужність, професіоналізм і самовіддану службу. Ось кілька листівок, що можна розіслати на знак подяки тим, хто тримає небо.

Привітання з Днем армійської авіації СВ ЗСУ у прозі

З Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ! Дякуємо за мужність, професіоналізм і відданість Україні. Нехай усі вильоти будуть успішними, а повернення — щасливими. Міцного здоров’я, сили та якнайшвидшої перемоги!

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Вітаємо з Днем армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ! Бажаємо міцного здоров’я, витримки, надійних побратимів, мирного неба та успішного виконання всіх завдань. Дякуємо за захист України!

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З професійним святом воїнів армійської авіації! Нехай мужність, майстерність і незламний дух допомагають долати всі випробування. Бажаємо сил, підтримки рідних і перемоги!

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Щиро вітаємо захисників армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ! Нехай небо буде прихильним, техніка — надійною, а вдома завжди чекають найдорожчі люди. Дякуємо за вашу службу!

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З Днем армійської авіації! Бажаємо сили, витримки, впевненості у своїх рішеннях і мирного неба над Україною. Нехай усі бойові завдання завершуються успішно, а поруч завжди будуть вірні побратими.

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Вітаємо воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ! Дякуємо за сміливість, самовідданість і щоденну працю заради України. Бажаємо здоров’я, щастя вашим родинам і якнайшвидшої перемоги.

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Зі святом, воїни армійської авіації! Нехай відвага, професіоналізм і любов до України завжди ведуть уперед. Бажаємо успішних вильотів, щасливих повернень, миру та нових перемог!

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