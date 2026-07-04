4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции – праздник профессионалов, которые ежедневно обеспечивают общественную безопасность, охраняют правопорядок, стоят на защите закона и прав граждан. Именно они несут службу 24/7 ради спокойствия в каждом городе и селе.

Во время войны роль полиции только усилилась – правоохранители спасают, координируют, помогают гражданским и военным, реагируют на опасности и угрозы. Поэтому слова благодарности и поддержки в этот день чрезвычайно важны.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню Национальной полиции Украины 2026 в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с теми, кто ежедневно стоит на страже безопасности и спокойствия.

Сейчас смотрят

День Национальной полиции 2026 – поздравления в картинках

Выбирайте ту открытку ко Дню Нацполиции, которая лучше всего передаст ваше уважение и благодарность коллегам, родным или друзьям в форме.

День Национальной полиции 2026 – поздравления в стихах

Пусть сила, крепость и отвага

Шагают рядом каждый день.

На службе пусть идет все гладко,

Новых свершений и идей!

С праздником!

***

С вашим днем вас поздравляем

И сердечно пожелаем

Всех мошенников словить –

За решетку посадить!

С Днем Национальной полиции!

***

С Днем полиции поздравлю

Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтоб преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны!

***

С Днем полиции тебя!

Счастья, здравия, добра!

Дослужись до генерала.

Пусть гордится вся страна.

Пусть коллеги уважают

И к наградам представляют,

Будут легкими все дни!

Поздравления прими!

День Национальной полиции 2026 – поздравление в прозе

Поздравляем с Днем Национальной полиции Украины! Спасибо за ежедневную службу, мужество, выдержку и ответственность. Пусть вашу работу ценят, жизнь будет в безопасности, а в сердце всегда живет уверенность в правильном пути!

***

С праздником! Спасибо за вашу службу, решительность и преданность! Желаем сил, крепкого здоровья и спокойных дежурств! Будьте уверены – вашу работу ценят и уважают!

***

С Днем Национальной полиции! Силы вам – моральной и физической, выдержки в непростых ситуациях и поддержки со стороны людей, ради которых вы служите. Спасибо за верность долгу и ежедневный труд!

***

В День Национальной полиции желаю победы, мира, уважения, благодарных граждан и как можно меньше опасных вызовов. С праздником!

***

С праздником, полицейские Украины! Вы – опора государства и защита для людей. Пусть в вашей жизни будет больше спокойных дней, добрых встреч и уверенности в будущем! Спасибо за службу!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.