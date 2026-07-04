День Нацполіції України: слова вдячності тим, хто на варті безпеки
4 липня в Україні відзначають День Національної поліції – свято професіоналів, які щодня забезпечують громадську безпеку, охороняють правопорядок, стоять на захисті закону та прав громадян. Саме вони несуть службу 24/7 заради спокою в кожному місті й селі.
У час війни роль поліції лише посилилася – правоохоронці рятують, координують, допомагають цивільним і військовим, реагують на небезпеки й загрози. Тому слова вдячності та підтримки в цей день надзвичайно важливі.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня Національної поліції України 2026 у картинках, віршах та прозі, щоби ви могли поділитися теплими словами з тими, хто щодня стоїть на варті безпеки та спокою.
День Національної поліції 2026 – привітання в картинках
Обирайте ту листівку до Дня Нацполіції, що найкраще передасть вашу повагу й вдячність колегам, рідним чи друзям у формі.
День Національної поліції 2026 – привітання у віршах
Хай сила, міцність і відвага
Крокують поруч кожен день.
На службі хай все буде гладко,
Нових вам звершень та ідей!
Зі святом!
***
З Днем поліції вітаєм
І сердечно побажаєм
Шахраїв усіх зловити
І за ґрати посадити!
***
На варті спокою беззмінно
Ви стоїте, і кожну мить
На допомогу неодмінно
Готові вчасно поспішить.
Підтягнуті, у гарній формі
Вперед ідете по життю,
Не боїтесь життєвих штормів,
Несете гідно честь свою.
Із Днем поліції вітаю,
Хай негаразди обійдуть!
Хай радощів не буде краю,
Вони натхнення принесуть!
***
Поки в поліцію ідуть такі, як ти –
Ми можемо спокійно спати – я це знаю!
Зі святом, друже! Хай здійсняться мрії всі!
Лише найкращого тобі бажаю!
День Національної поліції 2026 – привітання у прозі
Вітаємо з Днем Національної поліції України! Дякуємо за щоденну службу, мужність, витримку та відповідальність. Нехай вашу працю цінують, життя буде в безпеці, а в серці завжди живе впевненість у правильному шляху!
***
Зі святом! Дякуємо за вашу службу, рішучість і відданість! Бажаємо сил, міцного здоров’я та спокійних чергувань! Будьте певні – вашу працю цінують та шанують!
***
З Днем Національної поліції! Сили вам – моральної і фізичної, витримки в непростих ситуаціях і підтримки з боку людей, заради яких ви служите. Дякуємо за вірність обов’язку й щоденну працю!
***
У День Національної поліції бажаю перемоги, миру, поваги, вдячних громадян і якнайменше небезпечних викликів. Зі святом!
***
Зі святом, поліцейські України! Ви – опора держави й захист для людей. Нехай у вашому житті буде більше спокійних днів, добрих зустрічей і впевненості у майбутньому! Дякуємо за службу!