Сегодня, 5 июля, отмечаются День Военно-Морских сил ВСУ, День работников морского и речного флота, а также День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов в 2014 году.

В мире 5 июля поклонники практичной канцелярии отмечают День механического карандаша, а люди, не знающие отдыха, — День трудоголика. Также на эту дату приходится День бикини.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Афанасия Афонского – одного из самых почитаемых святых монахов.

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Факты ICTV собрали все о важных событиях 5 июля. Узнайте, какие существуют приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 5 июля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память преподобного Афанасия Афонского – святого, который основал монашескую традицию на горе Афон. Именно он основал там первый и главный монастырь – Великую Лавру, которая и по сей день является духовным центром восточного христианства.

Жизнь преподобного Афанасия была полна аскезы, труда и испытаний. Некоторое время он провел на Кипре, но впоследствии вернулся на Афон и составил монастырский устав на основе учения Феодора Студита и Василия Великого. Афанасий Афонский считается чудотворцем, который исцелял и изгонял злых духов.

Преподобный погиб во время ремонтных работ в монастыре. По преданию, его нетленное тело чудесным образом не изменилось даже через несколько дней после смерти. Есть свидетельства, что из раны на его ноге во время погребения вытекла кровь – ее собирали монахи, получая исцеление.

Какой сегодня, 5 июля 2026 года, день в Украине

Традиционно в первое воскресенье июля в Украине отмечают День Военно-Морских Сил ВСУ и День работников морского и речного флота. Оба профессиональных праздника учреждены указом президента в 2015 году.

В этот день чествуют военных моряков и работников отрасли, которые обеспечивают оборону государства и функционирование водного транспорта.

Этот день также имеет важное военно-политическое значение для Украины. Ведь 5 июля 2014 года стало днем освобождения сразу двух стратегических городов Донецкой области – Славянска и Краматорска. После длительных боевых действий украинские военные выбили пророссийских боевиков из Славянска, подняв над городом государственный флаг. Почти одновременно был освобожден и Краматорск.

Кто празднует день ангела 5 июля 2026 года

День ангела 5 июля отмечают Афанасий, Василий, Сергей и Степан, а также Анна, Варвара, Елизавета.

Поздравьте своих родных, друзей и знакомых с праздником, чтобы небесные покровители оберегали их от всего злого и даровали силы на добрые дела.

Что нельзя делать 5 июля 2026 года

Устраивать ссоры, конфликты или обсуждать других людей.

Принимать важные решения или делать резкие шаги.

Брать в руки острые предметы или начинать ремонт.

Давать или брать деньги в долг, делать крупные покупки.

Перегружать себя физическим трудом.

Что можно делать сегодня

5 июля свою энергию стоит направить на родных, дом и добрые дела. Проведите время с близкими, вспомните семейную историю, займитесь обустройством пространства – все, что закладывает основу будущего, сегодня будет иметь силу.

Это подходящий момент, чтобы начать новую традицию, восстановить отношения или сделать первый шаг к общему делу. День благоприятен для начала долгосрочных проектов, особенно тех, которые касаются семьи или поддержки других. Хорошо также заниматься благотворительностью, делиться ресурсами или просто помогать бескорыстно.

В деловой сфере поддерживается старт семейного бизнеса, подача заявки на регистрацию или запуск рекламы. Но важно помнить: хоть эмоции могут зашкаливать, именно внутреннее спокойствие и стабильность станут лучшей опорой.

Народные приметы на 5 июля 2026 года

Роса утром – к ясной погоде, ее отсутствие – к дождю.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю овса.

Днепр шумит – будет сильный ветер или буря.

Лягушки громко квакают – к перемене погоды.

Комары летают стаями – будет жаркий день.

Радуга после дождя – к длительному потеплению.

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