Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил ЗСУ, День працівників морського та річкового флоту, а також День звільнення Слов’янська та Краматорська від проросійських терористів у 2014 році.

У світі 5 липня шанувальники практичної канцелярії святкують День механічного олівця, а працівники, які не знають спочинку, – День трудоголіка. Також на цю дату припадає День бікіні.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського – одного з найшанованіших святих ченців.

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Факти ICTV зібрали все про важливі події 5 липня. Дізнайтеся, які є прикмети, що можна і не можна робити цього дня, а також, хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 5 липня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Афанасія Афонського – святого, який започаткував чернечу традицію на горі Афон. Саме він заснував там перший і головний монастир – Велику Лавру, що й донині є духовним осередком східного християнства.

Життя преподобного Афанасія було сповнене аскези, праці та випробувань. Деякий час він провів на Кіпрі, але згодом повернувся на Афон, уклавши монастирський статут на основі вчення Феодора Студита й Василія Великого. Афанасій Афонський вважається чудотворцем, який зцілював і виганяв злих духів.

Преподобний загинув під час ремонтних робіт у монастирі. За переказами, його нетлінне тіло дивовижно не змінилося навіть через кілька днів після смерті. Є свідчення, що з рани на його нозі під час поховання витекла кров – її збирали ченці, отримуючи зцілення.

Який сьогодні, 5 липня 2026 року, день в Україні

Традиційно в першу неділю липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ та День працівників морського й річкового флоту. Обидва професійні свята встановлені указом президента у 2015 році.

Цього дня вшановують військових моряків і працівників галузі, які забезпечують оборону держави та функціонування водного транспорту.

Цей день також має важливе військово-політичне значення для України. Адже 5 липня 2014 року стало днем звільнення одразу двох стратегічних міст Донеччини – Слов’янська та Краматорська. Після тривалих бойових дій українські військові вибили проросійських бойовиків зі Слов’янська, піднявши над містом державний прапор. Майже одночасно було звільнено і Краматорськ.

Хто святкує день ангела 5 липня 2026 року

День ангела 5 липня відзначають Опанас, Василь, Сергій і Степан, а також Ганна, Варвара, Єлизавета.

Привітайте своїх рідних, друзів і знайомих зі святом, щоб небесні покровителі оберігали їх від усього злого та дарували сили на добрі справи.

Що не можна робити 5 липня 2026 року

Влаштовувати сварки, конфлікти або обговорювати інших людей.

Ухвалювати важливі рішення чи робити різкі кроки.

Брати до рук гострі предмети або починати ремонт.

Давати або брати гроші в борг, робити великі покупки.

Перевантажувати себе фізичною працею.

Що можна робити сьогодні

5 липня свою енергію варто спрямувати на рідних, дім і добрі справи. Проведіть час із близькими, пригадайте родинну історію, займіться облаштуванням простору – все, що закладає основу майбутнього, сьогодні матиме силу.

Це слушний момент, щоб розпочати нову традицію, відновити стосунки або зробити перший крок до спільної справи. День сприятливий для початку довготривалих проєктів, особливо тих, що стосуються сім’ї чи підтримки інших. Добре також звертатися до благодійності, ділитися ресурсами або просто допомагати безкорисливо.

У діловій сфері підтримується старт сімейного бізнесу, подання заявки на реєстрацію або запуск реклами. Але важливо пам’ятати: хоч емоції можуть зашкалювати, саме внутрішній спокій і стабільність стануть найкращою опорою.

Народні прикмети на 5 липня 2026 року

Роса зранку – до ясної погоди, її відсутність – до дощу.

Гроза цього дня – на добрий врожай вівса.

Дніпро шумить – буде сильний вітер або буря.

Жаби голосно квакають – до зміни погоди.

Комарі літають зграями – буде спекотна днина.

Веселка після дощу – до тривалого потепління.

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