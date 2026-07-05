С Днем Военно-морских сил Украины 2026: искренние поздравления для моряков
Ежегодно в первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Украины – праздник тех, кто защищает государство с морских рубежей, кто держит строй на волнах и участвует в боевых операциях на приморских направлениях. В 2025 году праздник приходится на 5 июля.
Флот всегда был важной частью украинской армии, а после начала полномасштабной войны – еще и символом отваги, выдержки и достоинства. В этот день украинцы поздравляют военных моряков, морскую пехоту, экипажи кораблей и катеров, а также всех, кто работает над укреплением национального флота.
Лучшие поздравления с Днем Военно-морских сил Украины 2026 в открытках, прозе и стихах – смотрите в подборке от Фактов ICTV.
День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в картинках
Этот день – возможность выразить благодарность и поддержку тем, кто охраняет границы государства с моря. Не забудьте поздравить украинских моряков словами, которые согревают сердце.
День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в стихах
Пусть штормы вас обходят стороной,
К победе волны пусть несут.
Идите за своей звездой –
К добру и счастью пусть лежит маршрут!
С Днем ВМС Украины!
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Сегодня праздник украинских моряков,
Поздравить каждый их готов!
Пускайте дроны точно в цель,
Чтобы враги сели на мель!
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Отвага, сила, мужество и храбрость –
Эти слова всегда о вас!
На море держите границы Украины –
За это благодарность вам от нас!
День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в прозе
С Днем Военно-морских сил Украины! Спасибо за стойкость, силу и мужество тем, кто защищает страну с водных рубежей. Пусть каждый рейд будет удачным, каждая волна – союзником, а дома всегда ждут с любовью и гордостью.
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Слава украинским морякам! Ваша служба – это ежедневное мужество, точность и выдержка. Пусть на пути к победе ветер будет попутным, а море – спокойным! С праздником вас!
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С праздником воинов флота! Вы – наш надежный щит на морских границах. Желаем силы духа, четкого курса и счастливого возвращения с каждого задания. Спасибо за службу!
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Пусть отвага украинских моряков всегда ведет к победе! С Днем ВМС ВСУ! Желаем здоровья, выдержки и веры в себя, а еще – ясного неба и спокойной воды!
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Слава тем, кто держит строй на море! В этот день желаем вам силы, согласия, четкого курса и верного тыла. Пусть каждая миссия завершается победой. С праздником! С Днем Военно-морских сил Украины!