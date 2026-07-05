Ежегодно в первое воскресенье июля отмечается День Военно-морских сил Украины – праздник тех, кто защищает государство с морских рубежей, кто держит строй на волнах и участвует в боевых операциях на приморских направлениях. В 2025 году праздник приходится на 5 июля.

Флот всегда был важной частью украинской армии, а после начала полномасштабной войны – еще и символом отваги, выдержки и достоинства. В этот день украинцы поздравляют военных моряков, морскую пехоту, экипажи кораблей и катеров, а также всех, кто работает над укреплением национального флота.

Лучшие поздравления с Днем Военно-морских сил Украины 2026 в открытках, прозе и стихах – смотрите в подборке от Фактов ICTV.

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День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в картинках

Этот день – возможность выразить благодарность и поддержку тем, кто охраняет границы государства с моря. Не забудьте поздравить украинских моряков словами, которые согревают сердце.

День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в стихах

Пусть штормы вас обходят стороной,

К победе волны пусть несут.

Идите за своей звездой –

К добру и счастью пусть лежит маршрут!

С Днем ВМС Украины!

***

Сегодня праздник украинских моряков,

Поздравить каждый их готов!

Пускайте дроны точно в цель,

Чтобы враги сели на мель!

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Отвага, сила, мужество и храбрость –

Эти слова всегда о вас!

На море держите границы Украины –

За это благодарность вам от нас!

День Военно-морских сил Украины 2026 – поздравления в прозе

С Днем Военно-морских сил Украины! Спасибо за стойкость, силу и мужество тем, кто защищает страну с водных рубежей. Пусть каждый рейд будет удачным, каждая волна – союзником, а дома всегда ждут с любовью и гордостью.

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Слава украинским морякам! Ваша служба – это ежедневное мужество, точность и выдержка. Пусть на пути к победе ветер будет попутным, а море – спокойным! С праздником вас!

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С праздником воинов флота! Вы – наш надежный щит на морских границах. Желаем силы духа, четкого курса и счастливого возвращения с каждого задания. Спасибо за службу!

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Пусть отвага украинских моряков всегда ведет к победе! С Днем ВМС ВСУ! Желаем здоровья, выдержки и веры в себя, а еще – ясного неба и спокойной воды!

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Слава тем, кто держит строй на море! В этот день желаем вам силы, согласия, четкого курса и верного тыла. Пусть каждая миссия завершается победой. С праздником! С Днем Военно-морских сил Украины!

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