Щороку в першу неділю липня відзначається День Військово-морських сил України – свято тих, хто боронить державу з морських рубежів, хто тримає стрій на хвилях і бере участь у бойових операціях на приморських напрямках. У 2026 році свято припадає на 5 липня.

Флот завжди був важливою частиною української армії, а після початку повномасштабної війни – ще й символом відваги, витримки та гідності. У цей день українці вітають військових моряків, морську піхоту, екіпажі кораблів і катерів, а також усіх, хто працює над зміцненням національного флоту.

Найкращі привітання з Днем Військово-морських сил України 2026 у листівках, прозі та віршах – дивіться у добірці від Фактів ICTV.

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День Військово-морських сил України 2026 – привітання в картинках

Цей день – можливість висловити подяку й підтримку тим, хто тримає кордони держави з моря. Не забудьте привітати українських моряків словами, які гріють серце.

День Військово-морських сил України 2026 – привітання у віршах

Нехай шторми обходять стороною,

До перемоги хвилі хай несуть.

Ви йдіть завжди за зіркою своєю –

До долі доброї най прокладе маршрут!

З Днем ВМС України!

***

В моряків сьогодні свято,

Хочемо вас привітати!

Пускайте дрони точно в ціль,

А вдома щоб чекав вас штиль!

***

Відважні, сильні, мужні, вправні –

Всі ці слова завжди про вас!

Морські кордони ви бороните державні,

За це повага й шана вам від нас!

День Військово-морських сил України 2026 – привітання у прозі

З Днем Військово-морських сил України! Дякуємо за стійкість, силу й мужність тим, хто боронить країну з водних рубежів. Нехай кожен рейд буде вдалим, кожна хвиля – союзником, а вдома завжди чекають із любов’ю й гордістю.

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Слава українським морякам! Ваша служба – це щоденна мужність, точність і витримка. Нехай на шляху до перемоги вітер буде попутним, а море – спокійним! Зі святом вас!

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Зі святом воїнів флоту! Ви – наш надійний щит на морських кордонах. Бажаємо сили духу, чіткого курсу й щасливого повернення з кожного завдання. Дякуємо за службу!

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Нехай відвага українських моряків завжди веде до перемоги! З Днем ВМС ЗСУ! Зичимо здоров’я, витримки й віри в себе, а ще – ясного неба й спокійної води!

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Слава тим, хто тримає стрій на морі! У цей день бажаємо вам сили, злагоди, чіткого курсу та вірного тилу. Нехай кожна місія завершується перемогою. Зі святом! З Днем Військово-морських сил України!

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