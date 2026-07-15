В Украине 15 июля отмечают День Украинской Государственности – важный праздник, подчеркивающий преемственность нашей истории со времен князя Владимира до наших дней.

В этот день чествуют основы украинской государственности, национальное единство, традиции и героев, борющихся за свободу и независимость Украины.

Факты ICTV собрали подборку поздравлений ко Дню Украинской Государственности 2026 в прозе, стихах и открытках. Их можно отправить родным, друзьям или коллегам, чтобы вместе отметить этот символический и значимый праздник.

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День Украинской Государственности – поздравления в картинках

День Украинской Государственности – это напоминание о наших глубоких исторических корнях, о силе народа и несокрушимости в самые тяжелые времена. Выбирайте себе открытки, которые подчеркивают смысл и дух праздника.

День Украинской государственности – поздравления в стихах

З Днем Української державності вітаю –

Всього найкращого бажаю!

Хай свято вам наснаги додає,

До долі світлої дорогу прокладе!

***

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну.

(Володимир Сосюра)

***

Ми різні з материнської колиски,

Та всі ми – діти щирої землі.

В родині вільній всі ми – українці.

Ми України доньки та сини!

Правічна і нескорена земля

Хлібами й кров’ю сходить у прийдешню днину.

Допоки світить праведна зоря –

Шануймо й бережімо Україну!

***

Красивий, щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна!

(Ігор Січовик)

***

Різні в світі є країни,

Гарні є і є багаті,

Та найкраще в Україні,

Бо найкраще – в рідній хаті!

День Украинской Государственности – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! В этот день мы вспоминаем, кем мы являемся и почему не сдадимся перед натиском врага. Пусть любовь к родной земле придает силы, а государственность, завоеванная кровью и правдой, укрепляет веру в победу!

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С праздником! Желаю, чтобы каждый украинец испытывал гордость за свою историю, силу своего народа и веру в будущее. Пусть наше государство растет в мире, свободе и достоинстве!

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Сегодня день, когда мы вспоминаем всех, кто создавал и защищал украинское государство. Давайте уважать наши корни, сохранять и приумножать достигнутое. С Днем Украинской Государственности!

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От древних летописей до ежедневных сводок с фронта – история нашей государственности пишется непрерывно каждый день. Пусть этот праздник укрепит нашу веру, объединит сердца и напомнит: Украина – это мы!

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С Днем Украинской Государственности! В этот день мы чтим силу предков, мудрость государственных деятелей и мужество современных героев. Пусть Украина будет крепкой, независимой и единой – сегодня и всегда!

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