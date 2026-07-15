В Украине 15 июля отмечают День Украинской Государственности – важный праздник, подчеркивающий преемственность нашей истории со времен князя Владимира до наших дней.

В этот день чествуют основы украинской государственности, национальное единство, традиции и героев, борющихся за свободу и независимость Украины.

Факты ICTV собрали подборку поздравлений ко Дню Украинской Государственности 2026 в прозе, стихах и открытках. Их можно отправить родным, друзьям или коллегам, чтобы вместе отметить этот символический и значимый праздник.

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День Украинской Государственности – поздравления в картинках

День Украинской Государственности – это напоминание о наших глубоких исторических корнях, о силе народа и несокрушимости в самые тяжелые времена. Выбирайте себе открытки, которые подчеркивают смысл и дух праздника.

День Української Державності – привітання

Поздравления с Днем Украинской Государственности 2026 в открытках

День Української Державності – привітання

Открытки ко Дню Украинской Государственности 2026

День Української Державності – привітання

С Днем Украинской Государственности – картинки

День Української Державності – привітання

Картинки с поздравлением ко Дню Украинской Государственности 2026

День Української Державності 2026: привітання у листівках, віршах та прозі Фото 5

День Украинской Государственности 2026 – лучшие открытки

День Украинской государственности – поздравления в стихах

З Днем Української державності вітаю –
Всього найкращого бажаю!
Хай свято вам наснаги додає,
До долі світлої дорогу прокладе!

***

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
(Володимир Сосюра)

***

Ми різні з материнської колиски,
Та всі ми – діти щирої землі.
В родині вільній всі ми – українці.
Ми України доньки та сини!

Правічна і нескорена земля
Хлібами й кров’ю сходить у прийдешню днину.
Допоки світить праведна зоря –
Шануймо й бережімо Україну!

***

Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна!
(Ігор Січовик)

***

Різні в світі є країни,
Гарні є і є багаті,
Та найкраще в Україні,
Бо найкраще – в рідній хаті!

День Украинской Государственности – поздравление в прозе

Поздравляю с Днем Украинской Государственности! В этот день мы вспоминаем, кем мы являемся и почему не сдадимся перед натиском врага. Пусть любовь к родной земле придает силы, а государственность, завоеванная кровью и правдой, укрепляет веру в победу!

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С праздником! Желаю, чтобы каждый украинец испытывал гордость за свою историю, силу своего народа и веру в будущее. Пусть наше государство растет в мире, свободе и достоинстве!

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Сегодня день, когда мы вспоминаем всех, кто создавал и защищал украинское государство. Давайте уважать наши корни, сохранять и приумножать достигнутое. С Днем Украинской Государственности!

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От древних летописей до ежедневных сводок с фронта – история нашей государственности пишется непрерывно каждый день. Пусть этот праздник укрепит нашу веру, объединит сердца и напомнит: Украина – это мы!

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С Днем Украинской Государственности! В этот день мы чтим силу предков, мудрость государственных деятелей и мужество современных героев. Пусть Украина будет крепкой, независимой и единой – сегодня и всегда!

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