В Україні 15 липня відзначають День Української Державності – важливе свято, що підкреслює тяглість нашої історії від часів князя Володимира до сьогодення.

У цей день вшановують засади української державності, національну єдність, традиції та героїв, які борються за свободу і незалежність України.

Факти ICTV зібрали добірку привітань до Дня Української Державності 2026 у прозі, віршах та листівках. Їх можна надіслати рідним, друзям чи колегам, аби разом відзначити це символічне і значуще свято.

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День Української Державності – привітання в картинках

День Української Державності – це нагадування про наші глибокі історичні корені, про силу народу та незламність у найтяжчі часи. Обирайте собі листівки, що підкреслюють зміст і дух свята.

День Української Державності – привітання у віршах

З Днем Української державності вітаю –

Всього найкращого бажаю!

Хай свято вам наснаги додає,

До долі світлої дорогу прокладе!

***

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну.

(Володимир Сосюра)

***

Ми різні з материнської колиски,

Та всі ми – діти щирої землі.

В родині вільній всі ми – українці.

Ми України доньки та сини!

Правічна і нескорена земля

Хлібами й кров’ю сходить у прийдешню днину.

Допоки світить праведна зоря –

Шануймо й бережімо Україну!

***

Красивий, щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна!

(Ігор Січовик)

***

Різні в світі є країни,

Гарні є і є багаті,

Та найкраще в Україні,

Бо найкраще – в рідній хаті!

День Української Державності – привітання у прозі

Вітаю з Днем Української Державності! У цей день ми згадуємо, ким ми та чому не здамося перед натиском ворога. Нехай любов до рідної землі додає сили, а державність, виборена кров’ю і правдою, зміцнює віру в перемогу!

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Зі святом! Бажаю, щоби кожен українець відчував гордість за свою історію, силу свого народу і віру в майбутнє. Нехай наша держава зростає в мирі, свободі та гідності!

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Сьогодні день, коли ми згадуємо усіх, хто творив і захищав українську державу. Шануймо наше коріння, зберігаймо і примножуймо здобуте. З Днем Української Державності!

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Від давніх літописів до щоденних зведень із фронту – історія нашої державності пишеться безперервно щодня. Хай це свято зміцнить нашу віру, об’єднає серця і нагадає: Україна – це ми!

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З Днем Української Державності! У цей день ми вшановуємо силу предків, мудрість державотворців і мужність сучасних героїв. Нехай Україна буде міцною, незалежною та єдиною – сьогодні й завжди!

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