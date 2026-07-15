Слова, що линуть до серця: привітання до Дня Української Державності 2026
В Україні 15 липня відзначають День Української Державності – важливе свято, що підкреслює тяглість нашої історії від часів князя Володимира до сьогодення.
У цей день вшановують засади української державності, національну єдність, традиції та героїв, які борються за свободу і незалежність України.
Факти ICTV зібрали добірку привітань до Дня Української Державності 2026 у прозі, віршах та листівках. Їх можна надіслати рідним, друзям чи колегам, аби разом відзначити це символічне і значуще свято.
День Української Державності – привітання в картинках
День Української Державності – це нагадування про наші глибокі історичні корені, про силу народу та незламність у найтяжчі часи. Обирайте собі листівки, що підкреслюють зміст і дух свята.
День Української Державності – привітання у віршах
З Днем Української державності вітаю –
Всього найкращого бажаю!
Хай свято вам наснаги додає,
До долі світлої дорогу прокладе!
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Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
(Володимир Сосюра)
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Ми різні з материнської колиски,
Та всі ми – діти щирої землі.
В родині вільній всі ми – українці.
Ми України доньки та сини!
Правічна і нескорена земля
Хлібами й кров’ю сходить у прийдешню днину.
Допоки світить праведна зоря –
Шануймо й бережімо Україну!
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Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна!
(Ігор Січовик)
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Різні в світі є країни,
Гарні є і є багаті,
Та найкраще в Україні,
Бо найкраще – в рідній хаті!
День Української Державності – привітання у прозі
Вітаю з Днем Української Державності! У цей день ми згадуємо, ким ми та чому не здамося перед натиском ворога. Нехай любов до рідної землі додає сили, а державність, виборена кров’ю і правдою, зміцнює віру в перемогу!
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Зі святом! Бажаю, щоби кожен українець відчував гордість за свою історію, силу свого народу і віру в майбутнє. Нехай наша держава зростає в мирі, свободі та гідності!
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Сьогодні день, коли ми згадуємо усіх, хто творив і захищав українську державу. Шануймо наше коріння, зберігаймо і примножуймо здобуте. З Днем Української Державності!
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Від давніх літописів до щоденних зведень із фронту – історія нашої державності пишеться безперервно щодня. Хай це свято зміцнить нашу віру, об’єднає серця і нагадає: Україна – це ми!
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З Днем Української Державності! У цей день ми вшановуємо силу предків, мудрість державотворців і мужність сучасних героїв. Нехай Україна буде міцною, незалежною та єдиною – сьогодні й завжди!