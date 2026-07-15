В Україні 15 липня відзначають День Української Державності – важливе свято, що підкреслює тяглість нашої історії від часів князя Володимира до сьогодення.

У цей день вшановують засади української державності, національну єдність, традиції та героїв, які борються за свободу і незалежність України.

Факти ICTV зібрали добірку привітань до Дня Української Державності 2026 у прозі, віршах та листівках. Їх можна надіслати рідним, друзям чи колегам, аби разом відзначити це символічне і значуще свято.

Зараз дивляться

День Української Державності – привітання в картинках

День Української Державності – це нагадування про наші глибокі історичні корені, про силу народу та незламність у найтяжчі часи. Обирайте собі листівки, що підкреслюють зміст і дух свята.

День Української Державності – привітання

Привітання з Днем Української Державності 2026 у листівках

День Української Державності – привітання

Листівки до Дня Української Державності 2026

День Української Державності – привітання

З Днем Української Державності – картинки

День Української Державності – привітання

Картинки з привітанням до Дня Української Державності 2026

День Української Державності – привітання

День Української Державності 2026 – найкращі листівки

День Української Державності – привітання у віршах

З Днем Української державності вітаю –
Всього найкращого бажаю!
Хай свято вам наснаги додає,
До долі світлої дорогу прокладе!

***

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов’їну.
(Володимир Сосюра)

***

Ми різні з материнської колиски,
Та всі ми – діти щирої землі.
В родині вільній всі ми – українці.
Ми України доньки та сини!

Правічна і нескорена земля
Хлібами й кров’ю сходить у прийдешню днину.
Допоки світить праведна зоря –
Шануймо й бережімо Україну!

***

Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься Україна!
(Ігор Січовик)

***

Різні в світі є країни,
Гарні є і є багаті,
Та найкраще в Україні,
Бо найкраще – в рідній хаті!

День Української Державності – привітання у прозі

Вітаю з Днем Української Державності! У цей день ми згадуємо, ким ми та чому не здамося перед натиском ворога. Нехай любов до рідної землі додає сили, а державність, виборена кров’ю і правдою, зміцнює віру в перемогу!

***

Зі святом! Бажаю, щоби кожен українець відчував гордість за свою історію, силу свого народу і віру в майбутнє. Нехай наша держава зростає в мирі, свободі та гідності!

***

Сьогодні день, коли ми згадуємо усіх, хто творив і захищав українську державу. Шануймо наше коріння, зберігаймо і примножуймо здобуте. З Днем Української Державності!

***

Від давніх літописів до щоденних зведень із фронту – історія нашої державності пишеться безперервно щодня. Хай це свято зміцнить нашу віру, об’єднає серця і нагадає: Україна – це ми!

***

З Днем Української Державності! У цей день ми вшановуємо силу предків, мудрість державотворців і мужність сучасних героїв. Нехай Україна буде міцною, незалежною та єдиною – сьогодні й завжди!

Читайте також
З Днем хрещення Київської Русі – України: побажання з глибоким змістом
Хрещення Русі-України 2025 - привітання

Пов'язані теми:

Привітання зі святами
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.