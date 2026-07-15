С Днем крещения Киевской Руси – Украины: пожелания с глубоким смыслом
День крещения Киевской Руси – Украины в 2026 году отмечается 15 июля. Этот государственный праздник чествует одно из важнейших событий в истории – введение христианства на наших землях князем Владимиром Великим в 988 году.
Праздник установлен указом президента в 2008 году, а с 2024-го его официально перенесен на 15 июля – в соответствии с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь. Этот день – память об историческом выборе и напоминание о духовном наследии, которое объединяет украинцев по всему миру.
По случаю Дня крещения Киевской Руси – Украины 2026 Факты ICTV подготовили подборку трогательных поздравлений в прозе, стихах и открытках.
День крещения Киевской Руси – Украины 2026 – поздравления в открытках
Выбирайте картинки ко Дню крещения Киевской Руси – Украины, которые помогут передать важность этого праздника.
День крещения Киевской Руси – Украины 2026 – поздравления в стихах
Пусть светлый праздник Божьего знамения,
Несет вам счастье, мир, благословение!
С Днем крещения Руси вас поздравляю
От сердца искренне всех благ я вам желаю!
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Пускай Господь всегда оберегает,
От зла вас вера защищает!
Жизнь будет долгой и счастливой,
Невзгоды все пусть смоет летний ливень!
С Днем крещения Руси – Украины!
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С Днем крещения Руси
Принимайте поздравления,
В этот праздник вам желаю
Силы, веры, вдохновения!
Дух святой пусть озаряет
Вам к мечте заветной путь,
Никогда пускай не тронут
Вас сомнения и грусть!
День крещения Киевской Руси – Украины 2026 – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем крещения Киевской Руси – Украины! В этот день вспоминаем духовный выбор наших предков, который стал основой единства, силы и достоинства. Желаю света в сердце, веры в лучшее будущее и несокрушимой любви к родной земле! Пусть Господне благословение сопровождает вас каждый день!
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С праздником крещения Киевской Руси – Украины! Пусть вера, которая объединила наш народ более тысячи лет назад, и сегодня дарит вдохновение, спокойствие и уверенность. Желаю победы, мира и духовной крепости!
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С Днем крещения Киевской Руси – Украины! Сегодня мы чествуем великое историческое событие, которое изменило судьбу нашей земли. Пусть память о крестителе Владимире Великом вдохновляет нас быть достойными потомками. Искренне желаю гармонии, веры, силы духа и единства в сердце!
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Искренне поздравляю с Днем крещения Киевской Руси – Украины! Желаю, чтобы свет веры, зажженный тысячу лет назад, никогда не угасал в ваших душах. Пусть в этот день в сердце каждого украинца оживает гордость за наше духовное наследие, за нашу историю и силу нашего народа!
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Сегодня мы отмечаем День крещения Киевской Руси – Украины – праздник духовного возрождения и цивилизационного выбора. Помним, что мы – потомки великого народа с глубокими корнями, а наша сила – в единстве, вере и любви к Украине!