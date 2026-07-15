Какой праздник 15 июля 2026 года и чего ждать от утреннего тумана
Сегодня, 15 июля, в Украине отмечают один из ключевых официальных праздников – День Украинской Государственности, учрежденный по инициативе президента в 2021 году. Этот день связан с образом князя Владимира и выбором духовного и цивилизационного пути нашей страны.
Также 15 июля украинцы чествуют участников миротворческих операций. В мире на этот день приходится Всемирный день навыков молодежи, учрежденный ООН, а также неофициальный День благотворительности в социальных медиа.
Православные верующие чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Киевской Руси.
Факты ICTV собрали все важные события 15 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 15 июля 2026 года
- Какой сегодня, 15 июля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 15 июля 2026 года
- Что нельзя делать 15 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 15 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 15 июля 2026 года
В этот день православная церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира – великого киевского правителя, который принес христианство на украинские земли. Именно его считают крестителем Руси.
Владимир Святославович был сыном князя Святослава Игоревича. В 988 году, после принятия крещения в Херсонесе, он крестил подвластные ему земли, положив начало христианской традиции в Киевской Руси. Это стало основой для духовного и культурного развития государства, способствовало росту авторитета Киева как центра православия.
Фигура князя Владимира играет ключевую роль в истории Украины, ведь именно по его инициативе произошел цивилизационный перелом, определивший судьбу нашего народа на века вперед.
Какой сегодня, 15 июля 2026 года, день в Украине
Сегодня в Украине отмечают сразу три важных события: День крещения Руси – Украины, День украинской государственности и День украинских миротворцев.
Крещение Руси в 988 году стало поворотным событием в истории, которое определило духовный и культурный путь нашего государства. Именно в честь этого события в 2008 году был учрежден официальный праздник.
День Украинской Государственности установлен в 2021 году, а с 2023-го его перенесли на 15 июля, чтобы совместить с чествованием князя Владимира – крестителя Руси. Это напоминание об истоках украинской государственности, независимой от российских нарративов и пропаганды.
День украинских миротворцев чествует военнослужащих, которые с 1992 года участвуют в миротворческих миссиях ООН. Украинцы служили в более чем 25 операциях по всему миру, поддерживая мир и безопасность в самых горячих точках планеты.
Кто празднует день ангела 15 июля 2026 года
В этот день день ангела отмечают мужчины с именами Владимир, Василий и Петр.
Не забудьте поздравить знакомых именинников и сказать им несколько теплых слов.
Что нельзя делать 15 июля 2026 года
- Работать физически: копать, убирать, ремонтировать, заниматься огородом или хозяйственными делами.
- Использовать острые предметы – ножи, иглы, ножницы.
- Устраивать шумные празднования, отправляться в дальние поездки или путешествия.
- Есть мясо и другую животную пищу – день способствует посту.
- Стричься – это может вызвать эмоциональную нестабильность или подавленность.
Что можно делать сегодня
Планируйте важные дела, выбирайте новые профессиональные направления, определяйте цели и делайте решительные шаги к изменениям.
Это хороший день для коллективной деятельности – стоит работать вместе, проводить встречи, присоединяться к совместным обедам или молитвам.
Рекомендуется соблюдение поста, очищение мыслей и эмоциональная сдержанность. Именно поэтому полезно обратиться к искусству, чтению духовной или глубокой литературы, посетить театр, музей, послушать музыку, которая вызывает искренние эмоции.
Народные приметы на 15 июля 2026 года
- Если утро туманное – ждите дождя.
- Гром сегодня – к ливню или буре.
- Западный ветер – к непогоде в ближайшие дни.
- Роса утром – к влажной осени.
- Желтые листья на липе – осень придет рано.
- Если сверчки активны, а лягушки громко квакают – будет дождь.