Сегодня, 15 июля, в Украине отмечают один из ключевых официальных праздников – День Украинской Государственности, учрежденный по инициативе президента в 2021 году. Этот день связан с образом князя Владимира и выбором духовного и цивилизационного пути нашей страны.

Также 15 июля украинцы чествуют участников миротворческих операций. В мире на этот день приходится Всемирный день навыков молодежи, учрежденный ООН, а также неофициальный День благотворительности в социальных медиа.

Православные верующие чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира – крестителя Киевской Руси.

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Факты ICTV собрали все важные события 15 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 15 июля 2026 года

В этот день православная церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира – великого киевского правителя, который принес христианство на украинские земли. Именно его считают крестителем Руси.

Владимир Святославович был сыном князя Святослава Игоревича. В 988 году, после принятия крещения в Херсонесе, он крестил подвластные ему земли, положив начало христианской традиции в Киевской Руси. Это стало основой для духовного и культурного развития государства, способствовало росту авторитета Киева как центра православия.

Фигура князя Владимира играет ключевую роль в истории Украины, ведь именно по его инициативе произошел цивилизационный перелом, определивший судьбу нашего народа на века вперед.

Какой сегодня, 15 июля 2026 года, день в Украине

Сегодня в Украине отмечают сразу три важных события: День крещения Руси – Украины, День украинской государственности и День украинских миротворцев.

Крещение Руси в 988 году стало поворотным событием в истории, которое определило духовный и культурный путь нашего государства. Именно в честь этого события в 2008 году был учрежден официальный праздник.

День Украинской Государственности установлен в 2021 году, а с 2023-го его перенесли на 15 июля, чтобы совместить с чествованием князя Владимира – крестителя Руси. Это напоминание об истоках украинской государственности, независимой от российских нарративов и пропаганды.

День украинских миротворцев чествует военнослужащих, которые с 1992 года участвуют в миротворческих миссиях ООН. Украинцы служили в более чем 25 операциях по всему миру, поддерживая мир и безопасность в самых горячих точках планеты.

Кто празднует день ангела 15 июля 2026 года

В этот день день ангела отмечают мужчины с именами Владимир, Василий и Петр.

Не забудьте поздравить знакомых именинников и сказать им несколько теплых слов.

Что нельзя делать 15 июля 2026 года

Работать физически: копать, убирать, ремонтировать, заниматься огородом или хозяйственными делами.

Использовать острые предметы – ножи, иглы, ножницы.

Устраивать шумные празднования, отправляться в дальние поездки или путешествия.

Есть мясо и другую животную пищу – день способствует посту.

Стричься – это может вызвать эмоциональную нестабильность или подавленность.

Что можно делать сегодня

Планируйте важные дела, выбирайте новые профессиональные направления, определяйте цели и делайте решительные шаги к изменениям.

Это хороший день для коллективной деятельности – стоит работать вместе, проводить встречи, присоединяться к совместным обедам или молитвам.

Рекомендуется соблюдение поста, очищение мыслей и эмоциональная сдержанность. Именно поэтому полезно обратиться к искусству, чтению духовной или глубокой литературы, посетить театр, музей, послушать музыку, которая вызывает искренние эмоции.

Народные приметы на 15 июля 2026 года

Если утро туманное – ждите дождя.

Гром сегодня – к ливню или буре.

Западный ветер – к непогоде в ближайшие дни.

Роса утром – к влажной осени.

Желтые листья на липе – осень придет рано.

Если сверчки активны, а лягушки громко квакают – будет дождь.

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